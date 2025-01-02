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ВР пропонують розширити коло осіб, на яких поширюється кримінальна відповідальність за незаконне збагачення
14:13 02.01.2025 |
Народні депутати пропонують Верховній Раді розширити коло осіб, на яких поширюється кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, і доповнити його особами, які виконують функції ліквідованих медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).
Відповідний законопроєкт № 12366 про внесення зміни до статті 368-5 Кримінального кодексу (КК) України щодо поширення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на деяких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.
Законопроєкт пропонує доповнити список суб'єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК, особами, які виконують функції ліквідованих медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також голів, їхніх заступників, членів і секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій.
Згідно зі статтею 368-5 ККУ "Незаконне збагачення", набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких перевищує її законні доходи більш як на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, карається позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.
Серед авторів законопроєкту перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, народні депутати Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу"), Володимир Цабаль ("Голос"), Вікторія Сюмар ("Європейська солідарність").
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян в Україні у 2025 році становить 17 грн.
Як повідомлялося, замість МСЕК з 1 січня в Україні запрацювала нова система оцінки повсякденного функціонування. Уже сформовано понад 1450 експертних команд з оцінки повсякденного функціонування, до яких увійшли понад 4000 лікарів.
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