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АНАЛІТИКА

Вперше в історії морський дрон Magura V5 знищив повітряну ціль - російський гелікоптер Мі-8 в Криму

 

31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8. Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.
Ключові теги: Росія
 

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