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Вперше в історії морський дрон Magura V5 знищив повітряну ціль - російський гелікоптер Мі-8 в Криму
10:04 31.12.2024 |
31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8. Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.
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