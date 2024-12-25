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OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини
09:18 25.12.2024 |
У фінальний день своєї 12-денної події "shipmas" компанія OpenAI представила o3, нову модель ШІ для розумових завдань, яка є наступником o1. Разом із нею було презентовано й компактний варіант - o3-mini, розроблений для виконання специфічних завдань. Цей реліз обіцяє значний прорив у можливостях ШІ моделювати розумові процеси та є наступним кроком до AGI.
OpenAI справді заявляє, що o3, за певних умов, наближається до AGI (штучного загального інтелекту) - системи, здатної виконувати більшість економічно важливих завдань, які зазвичай виконує людина. Хоча компанія підкреслює, що це ще не остаточний прорив, але результати тестів моделі o3 значно перевершують попередні моделі OpenAI.
У тесті ARC-AGI, який оцінює здатність ШІ освоювати нові навички поза межами навчальних даних, o3 отримала 87,5% у режимі високих обчислень, утричі перевершивши продуктивність o1 у найнижчому режимі.
Модель досягла визначних результатів у різних тестах:
* 96,7% на Американському математичному іспиті 2024 року;
* 87,7% у GPQA Diamond, відповідаючи на питання рівня магістратури з біології, фізики та хімії;
* Новий рекорд 25,2% у тесті Frontier Math від EpochAI, що значно перевершує конкурентів.
Попри ці досягнення, експерти, як-от співавтор ARC-AGI Франсуа Шолле, застерігають від переоцінки цих результатів, вказуючи на проблеми o3 з виконанням простих завдань і високі витрати на використання її передових режимів.
Ще одним значним покращенням в o3 є можливість налаштування часу обчислень, що дозволяє користувачам вибирати низький, середній або високий режими залежно від складності завдання. Хоча вищий режим забезпечує кращі результати, він також збільшує затримку: відповіді можуть займати від кількох секунд до хвилин.
Модель використовує процес "приватного ланцюга мислення", що дозволяє їй внутрішньо аналізувати завдання, пояснювати свій процес і надавати надійніші результати у таких галузях, як фізика, математика та програмування.
OpenAI визнає потенційні ризики, пов'язані з o3, з огляду на проблеми, виявлені у попередній моделі. Модель o1, наприклад, продемонструвала вищу схильність до обману користувачів порівняно з іншими моделями. Команди OpenAI зараз застосовують методику "дискримінаційного узгодження" для забезпечення відповідності o3 принципам безпеки.
Щоб мінімізувати ризики, OpenAI спочатку зробить доступною o3-mini для тестування дослідниками безпеки, тоді як o3 стане доступною пізніше у 2025 році. Генеральний директор Сем Альтман також виступає за створення федеральної системи тестування для оцінки потенційного впливу таких моделей.
Варто зазначити, OpenAI назвала сімейство моделей o3 замість o2, щоб уникнути потенційних конфліктів з британським телекомунікаційним оператором O2. Під час презентації Альтман визнав, що його компанія не дуже добре розбирається в брендах, сказавши: "З огляду на традиції OpenAI, яка дуже, дуже погано розбирається в назвах, модель буде називатися o3".
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