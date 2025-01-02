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Ринок пального збільшив надходження до бюджету на 30% — Гетманцев
14:16 02.01.2025 |
Податкова ефективність паливного ринку 2024 року зросла до 1,07% з 0,62% 2021 року. Надходження до бюджету збільшилися на 30%, або 5,7 млрд грн. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своєму telegram-каналі.
За його даними, у вересні 2024 року порівняно з ІІІ кварталом 2023 року зростання середньомісячної заробітної плати становило 41%, з 16,3 тис. грн до 22,9 тис. грн відповідно. До бюджету надійшло +643,3 млн грн, або +22,7% рік до року.
Зі слів Гетманцева, ринок пального пройшов усі стадії прийняття неминучого.
«Пам'ятаю ті мирні часи, коли під час аналізу рейтингу зі сплати ПДВ гравцями ринку виступав легкий холодний піт від показників деяких платників, які сплачували в десятки разів менше податків порівняно з ринком», - зазначив він, додавши, що сьогодні ситуація кардинально інша.
«Ви знайдете цих платників у топі платників зі сплати. Вдячний таким платникам за підвищення рівня комплаєнсу. Звісно, ще залишилися питання до деяких мереж, до їх сплати податків і рівня заробітної плати. Однак ринок пального 2021 року і сьогодні - це два різні світи», - сказав Гетманцев.
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