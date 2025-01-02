Фіксація МАГАТЕ руйнувань на підстанціях після обстрілів важлива для покарання РФ - Галущенко

Системна фіксація експертами МАГАТЕ порушень, які виникають в роботі критичних для українських АЕС підстанцій після російських обстрілів, є важливою для подальшого притягнення агресора до відповідальності.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко у телеінтерв'ю, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу міністерства.

«Я не очікую, що росіяни зупиняться. На жаль, я не очікую. Але, як мінімум, ми з свого боку робимо все можливе для того, щоб фіксувати ці порушення. Адже все одно настане час, коли вони за це все будуть відповідати. Тому ця фіксація важлива, особливо, коли ми говоримо про місію МАГАТЕ, про експертів з усього світу, які сьогодні відвідують підстанції», - пояснив міністр.

Він підкреслив, що своїми атаками на об'єкти української енергетики, зокрема підстанції, що забезпечують передачу електроенергії, виробленої на АЕС, Росія наражає світ на ядерну небезпеку.

Водночас РФ ігнорує численні резолюції МАГАТЕ та рішення керівних органів агентства щодо припинення агресії в Україні.

Очільник Міненерго нагадав, що в грудні на ініційованому Україною позачерговому засіданні Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію про неприпустимість російських атак на критично важливу для роботи АЕС інфраструктуру. Однак вже наступного дня після ухвалення цього документа РФ завдала нового удару по підстанціях.

Галущенко підкреслив, що за таких обставин важливого значення набуває робота місій МАГАТЕ на підстанціях, що є критичними для роботи українських АЕС. Ця робота стала результатом домовленостей Президента Володимира Зеленського та генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Як повідомлялося, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели оцінювання пошкоджень, отриманих внаслідок ворожих атак у листопаді - грудні, на об'єктах енергоінфраструктури, що є критичними для видачі потужності атомних електростанцій споживачам і забезпечення живлення власних потреб енергоблоків АЕС.

Рада керуючих МАГАТЕ 12 грудня, на ініційованому Україною позачерговому засіданні, ухвалила українську резолюцію про неприпустимість російських атак на критично важливу для роботи АЕС інфраструктуру.