Нафта дорожчає, оскільки очікування яструбиних заяв ФРС переважують побоювання щодо попиту в Китаї

Ціни на нафту зростають в середу, відновившись після двох послідовних сесій втрат, оскільки очікування яструбиних виступів ФРС у другій половині дня і можливого скорочення запасів сирої нафти в США переважили побоювання з приводу попиту в Китаї.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 35 центів до 76,25 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) о 03:07 за Грінвічем зросли на 34 центи до 71,53 долара.

«Ми очікуємо, що голова ФРС Пауелл представить Конгресу яструбині піврічні свідчення, які відображають середній прогноз FOMC щодо більш високих відсоткових ставок у найближчі місяці та стійкішої інфляції в найближчому майбутньому», - йдеться у записці ANZ Research з посиланням на звіт центрального банку. Федеральний комітет із відкритих ринків.

Очікується, що виступ голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла в Конгресі пізніше в середу дасть уявлення про майбутні зміни ставок у найбільшій економіці світу.

Два політики Федеральної резервної системи та економіст, призначені приєднатися до них у раді директорів ФРС у Вашингтоні у вівторок, заявили, що їхня увага зосереджена на зниженні надто високої інфляції, щоб економіка США могла повернутися до сталого зростання, що, у свою чергу, може підтримати попит на нафту. .

Можливе скорочення запасів сирої нафти в США також підтримало ціни: опитування Reuters серед п'яти аналітиків показало, що запаси сирої нафти скоротилися в середньому приблизно на 400 000 барелів за тиждень до 16 червня.

Офіційні дані про запаси нафти в США від галузевої групи Американського інституту нафти будуть опубліковані пізніше, а Управління енергетичної інформації - у четвер, обидва звіти відкладено на день після червневого святкового дня у понеділок.

Побоювання щодо відновлення попиту в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, обмежують зростання цін, оскільки його економіка зазнає труднощів.

«Єдина причина, через яку я думаю, що ціни поки що не зростають (неухильно), полягає в тому, що дані з Китаю все ще неясні. Проте стимул зараз діє, і я ставлю на те, що він буде ефективним для пожвавлення економіки, і з ним ми спостерігається сильне зростання попиту в другому півріччі», - сказав директор з досліджень Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

«Що стосується ФРС (засідання), це також невизначено, але останні дані щодо інфляції становлять 4%, і вони мають місце для голубиних настроїв», - додав Галімберті.

Прагнучи стимулювати зростання, Китай у вівторок уперше за 10 місяців знизив свої базові процентні ставки за кредитами (LPR), з меншим, ніж очікувалося, зниженням п'ятирічної LPR на 10 базисних пунктів.

Зниження ставки відбулося за недавніми економічними даними, що показують, що роздрібний та промисловий сектори Китаю щосили намагалися зберегти імпульс, набраний раніше цього року.