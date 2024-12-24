Зростання ВВП України в III кв.-2024 сповільнилося до 2% - Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в третьому кварталі 2024 року зріс на 2% порівняно з третім кварталом 2023 року, свідчать попередні дані Державної служби статистики (Держстат).

Згідно з даними статвідомства, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного чинника, реальний ВВП за цей період збільшився на 0,2%.

Як повідомлялося, Нацбанк України наприкінці жовтня підвищив прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4%, а на 2025 рік - із 4,1% до 4,3%. Водночас НБУ погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, на 2025 рік із 6,6% до 6,9%.

Мінекономіки очікує зростання ВВП України 2024 року на 3,9% за інфляції 9,5%.

За даними Держстату, 2023 року ВВП України зріс на 5,3% після спаду на 28,8% 2022 року.

У першому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 6,5%, у другому - на 3,7%.