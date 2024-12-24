Фінансові новини
- |
- 24.12.24
- |
- 07:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зростання ВВП України в III кв.-2024 сповільнилося до 2% - Держстат
17:11 23.12.2024 |
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в третьому кварталі 2024 року зріс на 2% порівняно з третім кварталом 2023 року, свідчать попередні дані Державної служби статистики (Держстат).
Згідно з даними статвідомства, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного чинника, реальний ВВП за цей період збільшився на 0,2%.
Як повідомлялося, Нацбанк України наприкінці жовтня підвищив прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4%, а на 2025 рік - із 4,1% до 4,3%. Водночас НБУ погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, на 2025 рік із 6,6% до 6,9%.
Мінекономіки очікує зростання ВВП України 2024 року на 3,9% за інфляції 9,5%.
За даними Держстату, 2023 року ВВП України зріс на 5,3% після спаду на 28,8% 2022 року.
У першому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 6,5%, у другому - на 3,7%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна пропонувала компенсацію для словаків, але Фіцо не захотів
ТОП-НОВИНИ
|Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів, - The Economist
|Німеччина передала Україні пакет військової допомоги: IRIS-Т, Patriot, Gepard та Leopard
|Оновлена програма EFF з МВФ поповнилася трьома структурними маяками про НКЦПФР, НКРЕКП і Нацбанк
|МВФ прогнозує завершення війни наприкінці 2025 або у 2026 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів, - The Economist
|Гетманцев пропонує Раді встановити КРI для податкових і митних органів
|Укренерго отримало 86 млн євро кредиту на захист підстанцій від дронів
|Аварійні відключення скасовані по всій Україні - Укренерго
|Падіння цін на нафту посилилося, Brent подешевшала до $72,2 за барель
|Українські підприємці вперше отримали компенсації за придбану вітчизняну техніку
Бізнес
|Акціонери Intel позиваються до Пета Гелсінгера — вимагають повернути зарплату за три роки
|OpenAI запустила в широкий доступ інтернет-пошук на базі ChatGPT
|Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»
|Майбутнє геймінгу: Sony та AMD об’єднуються для впровадження штучного інтелекту в ігри
|Користувачі в США можуть телефонувати до ChatGPT на 1-800-ChatGPT, щоб отримати відповіді без мережі
|Голосовий асистент Mercedes отримав розширені функції штучного інтелекту
|Акаунти Roblox використовували, щоб затягнути дітей в азартні ігри та казино