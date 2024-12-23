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14% корпоративних кредитів в Україні припадає на «зомбі» -компанії

16:48 23.12.2024 |

Фінанси, Економіка

14% корпоративних кредитів в Україні припадає на «зомбі» -компанії

 

Близько 14% корпоративних кредитів в Україні припадає на позичальників з незадовільними метриками: великим борговим навантаженням, збитками й падінням виручки. Таку оцінку оприлюднив Національний банк у грудневому звіті про фінансову стабільність.

У своєму дослідженні Нацбанк розділив позичальників на кілька категорій: "зірки" та "майже зірки" (це компанії з відмінними й хорошими показниками), "темні конячки" (підприємства з незначними вразливостями), "інфіковані" (компанії з окремими незадовільними показниками) і "зомбі" (боржники з украй незадовільними результатами).

Проаналізовано вибірку компаній із кредитами в українських банках у листопаді 2024 року за даними фінансової звітності за 2023 рік. До вибірки увійшли найбільші приватні компанії з виручкою або чистими кредитами в банках у понад 100 млн грн. Вибірка склала 4 332 позичальники з кредитами обсягом 459 млрд грн - це майже три чверті валового корпоративного портфеля без урахування кредитів державним компаніям та старих NPL державних банків. Частка кредитів вибірки становить три чверті у працюючому та в непрацюючому портфелях. Компанії, що потрапили до вибірки, згенерували 31% виручки всіх компаній у 2023 році. Для оцінки боржників, які входять до груп під спільним контролем (близько третини всіх кредитів), використано консолідовану звітність групи.

Результати дослідження 2024 року показують значне покращення порівняно з 2018-м, коли Національний банк вперше провів його.

Тоді на "зомбі" припадало близько третини корпоративного портфеля банків, а на "зірок" чи "майже зірок" - менше чверті. Зараз ці показники становлять 14% і 35% відповідно.

Найкращий фінансовий стан мають позичальники в торгівлі, харчовій промисловості й машинобудуванні. Найгірша ситуація в енергетиці (через російський енерготерор і задавнені проблеми з розрахунками за зеленим тарифом), будівництві та операціях з нерухомістю (через падіння ринку після початку повномасштабного вторгнення).

"Збереження клієнтами банків хорошого фінансового стану, попри руйнівні наслідки війни, відображає не лише стійкість бізнесу, але й виважені стандарти кредитування. Досвід попередніх криз змусив банки якісніше оцінювати стан своїх боржників", - пише НБУ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: кредит
 

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