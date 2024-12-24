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Українські підприємці вперше отримали компенсації за придбану вітчизняну техніку
18:00 23.12.2024 |
Міністерство економіки спрямувало понад 10 мільйонів гривень на першу виплату компенсацій за придбану українську техніку та обладнання у межах програми "Зроблено в Україні".
Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
"Сьогодні ми перерахували кошти для першої виплати за програмою часткової компенсації вартості української техніки. Покупці отримають від держави 15% вартості техніки українського виробництва", - повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Серед техніки, за яку надано компенсацію - пасажирські ліфти, міський автобус, автомобільні та тракторні причепи від українських виробників.
Найбільшу суму компенсації отримають підприємці Хмельниччини - 4,5 млн грн. Також значні виплати отримають покупці з Тернопільської (1,8 млн грн) та Дніпропетровської (1,7 млн грн) областей.
Кошти перераховані через чотири банки-партнери: Укргазбанк (6,9 млн грн), ОТП Банк (2 млн грн), Ощадбанк (0,7 млн грн) та Укрексімбанк (0,5 млн грн). Загалом у програмі беруть участь 22 українські банки.
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