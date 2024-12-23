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По Україні вводять графіки аварійних відключень світла
15:31 23.12.2024 |
Сьогодні, 23 грудня, по Україні вводять графіки аварійних відключень. Відомо, що світло вже розпочали вимикати у домівках українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"За командою "Укренерго", введені екстрені відключення. Звертаємо увагу, що на час дії екстрених відключень графіки не застосовуються. Тривалість таких відключень наразі невідома, а про їх скасування буде повідомлено додатково", - йдеться у заяві.
Фахівці звернулися до громадян із проханням заощаджувати електроенергію та подякували за розуміння та терпіння.
В ДТЕК заявили, що аварійні відключення розпочалися у Києві, а також у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
За повідомленням АТ "Сумиобленерго", о 14:10 аварійні відключення почали діяти для 1 та 2 черг споживачів.
Як зазначили в АТ "Чернігівобленерго", електропостачання було обмежено у споживачів 1 та 2 черг.
В Кіровоградській області світло почали вимикати о 14:30, за розпорядженням "Укренерго", для споживачів 2 черги.
Під аварійні відключення електроенергії потрапили мешканці Житомирської, Черкаської області.
Відомо, що у Полтавській області було застосовано 2 черги графіка аварійних відключень до 16:00.
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