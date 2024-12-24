Наглядова рада «Укргідроенерго» вперше затвердила фінплан компанії за новими правилами

Наглядова рада державного АТ "Укргідроенерго" першою серед державних компаній затвердила фінансовий план на 2025 рік за новими правилами, що відповідають вимогам OECD.

Раніше фінплан затверджував акціонер компанії - Кабмін, проте нині це право передане наглядовій раді, повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

Водночас наглядова рада затвердила середньостроковий стратегічний план компанії на 2025-2027 роки.

"Ці документи розроблено на основі ключових фінансових, операційних і нефінансових показників, викладених у Листі очікувань власника", - зазначається у повідомленні.

У Листі очікувань вказано, що "Укргідроенерго" планує забезпечити відпуск електричної енергії ГЕС та ГАЕС на рівні не менше ніж 9 076,5 млн кВт-год у 2025 році, 9 070 млн кВт-год у 2026 році та 2027 році.

При цьому після прибутку у розмірі 17,3 млрд грн у 2023 році компанія планує отримати чистий фінансовий результат у 2024 році у сумі 10,19 млрд грн, 9,56 млрд грн - у 2025 році та збільшити його до 24,3-24,4 млрд грн у 2026-2027 роках завдяки скасуванню ПСО.

Крім того, на 2025-2027 роки компанія планує відновлення зруйнованих потужностей, їх фізичний захист, значне оновлення основних фондів, реалізацію інвестиційних проєктів, затверджених рішеннями уряду України (реконструкція обладнання гідроелектростанцій, завершення будівництва І черги Дністровської ГАЕС, будівництво II черги Дністровської ГАЕС, будівництво IIІ черги Дністровської ГАЕС, будівництво Канівської ГАЕС) та інше.

Зокрема, Стратегічний план на 2025-2027 роки передбачає модернізацію інфраструктури, реалізацію нових проєктів та впровадження інноваційних технологій. Водночас в "Укргідроенерго" не розкривають конкретних показників ані затвердженого фінплану, ані Стратегічного плану.

Як повідомлялося, державне "Укргідроенерго" протягом 2022 - першої половини 2024 років замовило облаштування протидронового захисту та відновлення об'єктів різних ГЕС після ракетних ударів на загальну суму 10,39 млрд грн. У більшості випадків договори укладалися без торгів, а підсумкові відомості ресурсів не оприлюднювалися.

Таким чином, "Укргідроенерго", яке з 2011 року незмінно очолює Ігор Сирота, зробило захисних замовлень вдвічі більше, ніж "Укренерго", яке за той самий час уклало контракти на будівництво захисту над електропідстанціями на суму близько 5,4 млрд грн, писали Наші гроші.