Падіння цін на нафту посилилося, Brent подешевшала до $72,2 за барель

Ціни на нафту прискорили зниження ввечері в понеділок через зміцнення долара США.

Лютневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:32 EET подешевшали на $0,73 (1%), до $72,21 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,6 (0,86%), до $68,86 за барель.

Індекс DXY, що відображає вартість долара щодо шести основних світових валют, зростає на 0,5%, що знижує привабливість сировинних товарів, які котируються в американській валюті.

Зміцненню долара сприяють оприлюднені наприкінці минулого тижня дані про інфляцію в США. Як повідомлялося, індекс витрат на особисте споживання (PCE) у листопаді зріс на 0,1% щодо попереднього місяця і на 2,4% у річному вираженні. Експерти в середньому прогнозували підвищення показників на 0,2% і 2,5%.

Інвестори також позитивно сприйняли новину про те, що президент США Джо Байден підписав у суботу закон про тимчасове фінансування роботи уряду. Закон дає змогу зберегти фінансування уряду на поточному рівні до 14 березня 2025 року і призупинити дію ліміту держборгу на два роки.

"Відчуття слабкого світового попиту, або такого, що слабшає, і надлишкової пропозиції поки що утримують ціни на нафту в зоні "ведмежої" консолідації, водночас потенціал до падіння обмежений на рівні приблизно $67 за барель", - сказала аналітик Swissquote Bank Іпек Езкардешкая.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США, які діють, зросла на одну і становила 483 одиниць. Число газових установок знизилося на одну, до 102 одиниць.