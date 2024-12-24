Зростання цін промвиробників в Україні в листопаді прискорилося до 1,1% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України в листопаді зросли на 1,1% з 0,8% у жовтні, при зростанні на 2,2% у вересні та серпні поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Держстат уточнює, що в межах України до жовтня 2024 року ціни промвиробників зросли на 1,1%, у разі постачання за межі країни - на 1,2%.

Згідно з даними, у річному вимірі (проти аналогічного місяця минулого року) за підсумками листопада 2024 року ціни в промисловості зросли на 24,1% за зростання на 24,5% за підсумками жовтня, на 27,1% за підсумками вересня і на 31,2% за підсумками серпня.

За 11 місяців поточного року зростання цін промвиробників становило 18,9% до аналогічного періоду 2023 року.

За даними статвідомства, у добувній промисловості та розробленні кар'єрів у листопаді порівняно з жовтнем 2024 року продукція подорожчала на 1,2%. Ціни у видобутку сирої нафти і природного газу зросли на 2%, у видобутку металевих руд - на 2%, у видобутку кам'яного вугілля - знизилися на 0,2%.

Минулого місяця ціни зросли у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення на 3,2%, у виробництві фармпродукції - на 3,6%, у харчовій промисловості - на 2,4%, у виробництві енергії - на 0,9%, у постачанні електроенергії та газу - на 0,8%, металургії - на 0,6%, виробництві хімічної продукції - на 0,6%, машинобудуванні та виробництві гумових і пластмасових виробів - на 0,4%, деревообробній промисловості - на 0,1%. Водночас у текстильному виробництві ціни знизилися на 0,2%.

Зміна цін виробників промислової продукції в листопаді 2024 року*, %

листопад 2024 до жовтня 2024 листопад 2024 до листопада 2023 листопад 2024 до грудня 2023 січень- листопад 2024 до січня- листопада 2023 Промисловість загалом 101.1 124.1 125.9 118.9 Видобувна промисловість і розробка кар'єрів 101.2 102.5 104.6 105.1 Видобуток кам'яного вугілля 99.8 101.3 101.0 102.7 Видобуток сирої нафти та природного газу 102.0 98.1 107.6 105.1 Видобуток металевих руд 102.0 107.3 102.8 104.0 Переробна промисловість 101.4 113.2 113.0 109.0 Виробництво харчових продуктів. напоїв і тютюнових виробів 102.4 120.3 119.5 111.5 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 101.7 116.1 115.7 118.3 Виробництво молочних продуктів 105.1 125.1 121.5 115.3 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 102.5 112.5 111.8 108.6 Виробництво цукру 99.6 91.3 99.6 92.5 Виробництво напоїв 100.2 105.2 105.1 105.8 Текстильне виробництво; виробництво одягу. шкіри. шкіряних виробів та інших матеріалів 99.8 105.1 104.0 105.1 Виробництво виробів із дерева. виробництво паперу та поліграфічна діяльність 100.1 109.0 105.4 105.6 Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 103.2 84.0 92.8 106.2 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 100.6 109.5 108.9 105.7 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 103.6 131.2 131.2 120.4 Виробництво гумових і пластмасових виробів. іншої неметалевої мінеральної продукції 100.4 110.8 110.2 111.6 Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів. крім виробництва машин і устаткування 100.6 113.6 112.4 105.2 Машинобудування 100.4 107.1 106.6 106.2 Виробництво комп'ютерів. електронної та оптичної продукції 100.3 106.5 106.3 104.1 Виробництво електрообладнання 100.5 109.5 108.8 105.7 Виробництво машин і устаткування не внесених до інших груп 100.0 106.8 106.1 109.1 Виробництво автотранспортних засобів. причепів і напівпричепів. інших транспортних засобів 100.7 106.6 106.1 104.2 Постачання електроенергії. газу. пари та кондиціонованого повітря 100.8 134.6 138.9 130.3 Товари проміжного вжитку 100.8 112.2 110.6 106.7 Інвестиційні товари 100.5 108.5 107.9 107.9 Споживчі товари короткострокового користування 102.3 118.5 117.7 111.2 Споживчі товари тривалого користування 100.4 105.7 104.8 105.2 Енергія 100.9 128.6 133.5 126.0

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.