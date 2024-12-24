Зростання цін промвиробників в Україні в листопаді прискорилося до 1,1% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України в листопаді зросли на
1,1% з 0,8% у жовтні, при зростанні на 2,2% у вересні та серпні
поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Держстат уточнює, що в межах України до жовтня 2024 року ціни
промвиробників зросли на 1,1%, у разі постачання за межі країни - на
1,2%.
Згідно з даними, у річному вимірі (проти аналогічного місяця минулого
року) за підсумками листопада 2024 року ціни в промисловості зросли на
24,1% за зростання на 24,5% за підсумками жовтня, на 27,1% за підсумками
вересня і на 31,2% за підсумками серпня.
За 11 місяців поточного року зростання цін промвиробників становило 18,9% до аналогічного періоду 2023 року.
За даними статвідомства, у добувній промисловості та розробленні
кар'єрів у листопаді порівняно з жовтнем 2024 року продукція подорожчала
на 1,2%. Ціни у видобутку сирої нафти і природного газу зросли на 2%, у
видобутку металевих руд - на 2%, у видобутку кам'яного вугілля -
знизилися на 0,2%.
Минулого місяця ціни зросли у виробництві коксу та продуктів
нафтоперероблення на 3,2%, у виробництві фармпродукції - на 3,6%, у
харчовій промисловості - на 2,4%, у виробництві енергії - на 0,9%, у
постачанні електроенергії та газу - на 0,8%, металургії - на 0,6%,
виробництві хімічної продукції - на 0,6%, машинобудуванні та виробництві
гумових і пластмасових виробів - на 0,4%, деревообробній промисловості -
на 0,1%. Водночас у текстильному виробництві ціни знизилися на 0,2%.
Зміна цін виробників промислової продукції в листопаді 2024 року*, %
|
| листопад 2024 до жовтня 2024
| листопад 2024 до листопада 2023
| листопад 2024 до грудня 2023
| січень- листопад 2024 до січня- листопада 2023
| Промисловість загалом
| 101.1
| 124.1
| 125.9
| 118.9
| Видобувна промисловість і розробка кар'єрів
| 101.2
| 102.5
| 104.6
| 105.1
| Видобуток кам'яного вугілля
| 99.8
| 101.3
| 101.0
| 102.7
| Видобуток сирої нафти та природного газу
| 102.0
| 98.1
| 107.6
| 105.1
| Видобуток металевих руд
| 102.0
| 107.3
| 102.8
| 104.0
| Переробна промисловість
| 101.4
| 113.2
| 113.0
| 109.0
| Виробництво харчових продуктів. напоїв і тютюнових виробів
| 102.4
| 120.3
| 119.5
| 111.5
| Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
| 101.7
| 116.1
| 115.7
| 118.3
| Виробництво молочних продуктів
| 105.1
| 125.1
| 121.5
| 115.3
| Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
| 102.5
| 112.5
| 111.8
| 108.6
| Виробництво цукру
| 99.6
| 91.3
| 99.6
| 92.5
| Виробництво напоїв
| 100.2
| 105.2
| 105.1
| 105.8
| Текстильне виробництво; виробництво одягу. шкіри. шкіряних виробів та інших матеріалів
| 99.8
| 105.1
| 104.0
| 105.1
| Виробництво виробів із дерева. виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 100.1
| 109.0
| 105.4
| 105.6
| Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки
| 103.2
| 84.0
| 92.8
| 106.2
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 100.6
| 109.5
| 108.9
| 105.7
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів
| 103.6
| 131.2
| 131.2
| 120.4
| Виробництво гумових і пластмасових виробів. іншої неметалевої мінеральної продукції
| 100.4
| 110.8
| 110.2
| 111.6
| Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів. крім виробництва машин і устаткування
| 100.6
| 113.6
| 112.4
| 105.2
| Машинобудування
| 100.4
| 107.1
| 106.6
| 106.2
| Виробництво комп'ютерів. електронної та оптичної продукції
| 100.3
| 106.5
| 106.3
| 104.1
| Виробництво електрообладнання
| 100.5
| 109.5
| 108.8
| 105.7
| Виробництво машин і устаткування не внесених до інших груп
| 100.0
| 106.8
| 106.1
| 109.1
| Виробництво автотранспортних засобів. причепів і напівпричепів. інших транспортних засобів
| 100.7
| 106.6
| 106.1
| 104.2
| Постачання електроенергії. газу. пари та кондиціонованого повітря
| 100.8
| 134.6
| 138.9
| 130.3
| Товари проміжного вжитку
| 100.8
| 112.2
| 110.6
| 106.7
| Інвестиційні товари
| 100.5
| 108.5
| 107.9
| 107.9
| Споживчі товари короткострокового користування
| 102.3
| 118.5
| 117.7
| 111.2
| Споживчі товари тривалого користування
| 100.4
| 105.7
| 104.8
| 105.2
| Енергія
| 100.9
| 128.6
| 133.5
| 126.0
*
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.