Нафта перериває двотижневу смугу невдач на тлі оптимізму щодо попиту в Китаї

Очікується, що ціни на нафту перервуть двотижневу смугу невдач, незважаючи на незначне зниження на початку п'ятниці на тлі оптимізму щодо більш високого попиту на енергоносії з боку найбільшого імпортера сирої нафти Китаю та послаблення долара.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:41 за Грінвічем впали на 17 центів, або 0,2%, до 75,50 доларів за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на 16 центів, також на 0 ,2%, до 70,46 доларів за барель. Обидва еталони зросли приблизно на 3% протягом попередньої сесії.

Дані у четвер показали, що обсяг нафтопереробних заводів Китаю зріс на 15,4% у травні порівняно з роком раніше, досягнувши другого за величиною показника за всю історію спостережень. Очікується, що попит на нафту в Китаї продовжить зростати із гарантованою швидкістю у другій половині року, заявив генеральний директор Kuwait Petroleum Corp.

У Сполучених Штатах дані, опубліковані в четвер, показали, що роздрібні продажі в травні несподівано зросли, поряд із вищими, ніж очікувалося, заявками на допомогу по безробіттю минулого тижня. Долар впав до п'ятитижневого мінімуму по відношенню до кошика інших валют.

Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для власників інших валют, що може підвищити попит.

Аналітики також очікують, що добровільне скорочення видобутку нафти, запроваджене у травні Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, а також Саудівською Аравією у липні, підтримає ціни.

Проте слабкі економічні перспективи нависають над настроями ринку, оскільки зростання промислового виробництва та роздрібного продажу в Китаї в травні не виправдало прогнозів.

"Ціни на сиру нафту намагаються знайти підтримку, оскільки перспективи глобального зростання залишаються вразливими для подальших потрясінь через агресивні кампанії з підвищення ставок", - зазначає аналітик OANDA Едвард Мойя.

Як і очікувалося, у четвер Європейський центральний банк підвищив відсоткові ставки до 22-річного максимуму. Федеральна резервна система США цього тижня повідомила про підвищення як мінімум на піввідсотка до кінця року.

Більш високі відсоткові ставки зрештою збільшують вартість позик для споживачів, що може сповільнити економічне зростання та скоротити попит на нафту.