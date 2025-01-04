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Морським українським коридором за рік пройшли понад 9 тисяч суден

23:54 03.01.2025 |

Економіка

Морським українським коридором за рік пройшли понад 9 тисяч суден

 

Військово-морські сили Збройних сил України у 2024 році забезпечили прохід 9061 цивільного судна через морський коридор.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа у Facebook.

За його словами, минулого року 4651 судно прибуло в Україну, а 4410 вирушили до інших портів.

"Це дозволило Україні експортувати понад 74,4 мільйона тонн вантажів, зокрема аграрної продукції, що є критично важливим для підтримки нашої економіки та продовольчої безпеки світу. Адже перевезення майже 80% вантажів здійснюється морським шляхом", - наголосив Неїжпапа.

Він наголосив, що безпека судноплавства забезпечена завдяки безперервній роботі корабельного складу та водолазів ВМС. Зокрема, було знищено велику кількість "дрейфуючих" мін, а у портах не допущено жодного випадку підриву.

Також силами ВМС здійснювалося постійне супроводження вантажних суден.

Як повідомлялося, у травні глобальні контейнерні перевізники почали повертатися в Україну. Так, німецький перевізник Hapag-Lloyd став першим магістральним оператором, який почав пропонувати контейнерні послуги в Україну та з України. Hapag-Lloyd почала працювати з румунсько-українським сервісом, яким керує Iteris Feeders, українська транспортно-логістична компанія, розташована в Одесі.

У липні відбувся перший з 2022 року рейс MSC. Судно Levante F під прапором Панами прибуло у "Контейнерний термінал Одеса" з грузинського порту Поті.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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