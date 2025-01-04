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Соціальний внесок та інші платежі: скільки грошей Пенсійний фонд отримав торік
23:13 03.01.2025 |
До Пенсійного фонду за 12 місяців 2024 року надійшло 497,7 млрд грн від єдиного соціального внеску (ЄСВ), з яких 53,4 млрд грн - у грудні.
Про це повідомила пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.
Згідно з оприлюдненими оперативними даними, упродовж січня - грудня 2024 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 497,7 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, зокрема у грудні - 53,4 млрд грн.
Загалом власні доходи ПФУ (частина соціального внеску + інші платежі) за минулий рік становили 530,0 млрд грн, що на 68,7 млрд грн більше, ніж за 2023 рік.
Крім того, з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат протягом року було перераховано 250,4 млрд грн (-0,4 млрд грн до показників 2023 року).
На виплату житлових субсидій та пільг до ПФУ за вказаний період надійшло 39,7 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування - 36,0 млрд грн.
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