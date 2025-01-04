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Офіс протидії рейдерству у 2024р скоротив строки розгляду скарг до 45 днів
23:50 03.01.2025 |
Офіс протидії рейдерству 2024 року скоротив строки розгляду скарг у сфері державної реєстрації та несанкціонованого доступу до реєстрів до 45 днів, тоді як у 2020-2022 роках терміни становили 3-6 місяців, повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.
Згідно з повідомленням, торік на розгляд Мін'юсту надійшло 2239 скарг у сфері держреєстрації, з яких 1804 - щодо нерухомості та 435 - бізнесу. Ще 39 повідомлень стосувалося несанкціонованого доступу до реєстрів. За даними міністерства, 2024 року було видано 1543 накази за підсумками розгляду скарг, із них 440 (28,5%) було задоволено.
Водночас торік Мін'юст скоротив кількість нерозглянутих скарг до 144 (30 - із питань бізнесу, 114 - нерухомості). Зазначається, що раніше їхня кількість сягала 2,5 тис.
Крім того, у 2024 році спільними зусиллями Мін'юсту та Міноборони України було повернуто 30 земельних ділянок загальною площею понад 3,4 тис. га і три об'єкти нерухомості площею 1,6 тис. кв. м, зазначає пресслужба.
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