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АНАЛІТИКА

Україна вийшла на рівень експорту агропродукції довоєнного періоду

23:48 03.01.2025 |

Новини АПК

 

У 2024 році Україна вийшла на довоєнний період експорту - 24,5 млрд доларів, який склав 59% в загальному експорті.

Про це повідомляє пресслужба Мінагропролітики.

Зазначається, що це є другим історичним рекордом (2021 року відповідна сума склала 27,7 млрд доларів). Загалом минулого року Україна експортувала 78,3 млн тонн аграрної продукції.

Найбільша частка припадає на соняшникову олію - 21%. Її експортовано майже 6 млн тонн на 5,1 млрд доларів.

На другому місці кукурудза - 21%, якої експортували 29,6 млн тонн на 5 млрд доларів. На третьому - пшениця - 15%, це 20,6 млн тонн на 3,7 млрд доларів.

У переліку також ріпак - 7% (3,8 млн тонн на 1,8 млрд доларів), соя - 5% (3,4 млн тонн на 1,3 млрд доларів), макуха і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій - 4% (4,7 млн тонн на 1 млрд доларів).

Частка м'яса та їстівної продукції свійської птиці склала 4%. Цих продуктів експортували 447 тис. тонн на 958 млн доларів. Також ячмінь (3,3 млн тонн на 557 млн доларів) та цукор (746 тис. тонн на 418 млн доларів) - по 2%.
За матеріалами: Економічна правда
 

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