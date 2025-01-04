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В Україні спростили торгівлю вживаними авто - Зеленський підписав закон

23:00 03.01.2025 |

Економіка

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на спрощення в Україні оптової та роздрібної торгівлі вживаними транспортними засобами.

Відповідна інформація оприлюднена у картці документа на сайті ВР, передає Укрінформ.

Законопроєкт №9083 у другому читанні та в цілому Верховна Рада ухвалила 17 грудня.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту документа, його положення надають можливість суб'єктам господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автотранспортом, викуповувати транспортні засоби для подальшого перепродажу без постановки їх на облік у сервісні центри МВС та ТЦК.

Очікується, що такі зміни стануть сприятимуть виведенню ринку з тіні, створенню прозорих умов для торгівлі автомобілями та їхніми компонентами і ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки.
 

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