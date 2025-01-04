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АНАЛІТИКА

Перехід на 4G мережі мобільного зв'язку за рахунок відмови від 3G завершиться у 2025 році

23:57 03.01.2025 |

Економіка, Україна

 

Рефармінг, під час якого мобільні оператори відключать 3G мережі для збільшення ємності 4G, завершиться 2025 року.

"Мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G мережі вже цього року, щоб звільнити місце для 4G і забезпечувати швидші та кращі послуги", - повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра і надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) у фейсбук у п'ятницю.

Зазначається, що НКЕК прагне забезпечити справедливе ставлення до клієнтів під час цього процесу, тому переконалася, що мобільні оператори забезпечуватимуть максимальне інформування та вигідні пропозиції для абонентів під час переходу з 3G на 4G.

Зокрема, мобільні оператори мають інформувати про вимкнення 3G у регіоні його мешканцям.

"Відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS або використовувати інші базові послуги. Однак, для швидкісного інтернету варто вже зараз перейти на 4G, щоб уникнути незручностей у майбутньому", - повідомили в комісії, зазначивши, що для апаратів, які підтримують 4G, жодних дій не потрібно.

Власникам смартфонів, базовими налаштуваннями яких передбачена тільки підтримка 4G/LTE, радять розглянути можливість заміни пристрою на більш сучасний.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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