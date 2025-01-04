Словаччина продовжить постачати електроенергію в Україну попри погрози Фіцо – Novinky

Словаччина продовжить постачати в Україну електроенергію попри погрози прем'єра Роберта Фіцо на тлі припинення транзиту російського газу. Про це повідомляє портал Novinky.

Зазначається, що словацький оператор електромереж SEPS, підконтрольний державі, готовий надавати Україні аварійні постачання електроенергії згідно з угодою з Укренерго про постачання електроенергії в рамках аварійної взаємодопомоги.

Словацька компанія також забезпечує транскордонне передавання електроенергії через усі ділянки в стандартному режимі.

Минулої весни SEPS подовжила контракт на аварійне постачання електроенергії в Україну ще на рік, що дозволяє передавати до 150 МВт у її енергосистему.