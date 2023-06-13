Ціни на нафту зростають через полювання на вигідні угоди напередодні рішення ФРС США за ставкою

Ціни на нафту зросли у вівторок у пошуках вигідних угод, трохи відновившись після падіння напередодні, але зростання було обмеженим, оскільки інвестори зберігали обережність напередодні ключових політичних рішень Федеральної резервної системи США та інших центральних банків.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:40 за Грінвічем зросли на 52 центи, або 0,7%, до 72,34 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) коштувала 67,47 долара за барель, що на 35 центів вище, або на 0,5%.

Обидва контрольні показники впали у понеділок приблизно на 3 долари за барель після того, як аналітики підкреслили зростання світових запасів та побоювання щодо зростання попиту безпосередньо перед ключовими даними щодо інфляції та дводенним засіданням ФРС з грошово-кредитної політики, яке завершиться в середу.

"Деякі інвестори шукали вигідні угоди після інтенсивних продажів напередодні, тоді як інші утримували свої позиції, вважаючи, що Саудівська Аравія може додатково скоротити видобуток", - сказав Тацуфумі Окоші, старший економіст Nomura Securities.

Ціни на нафту можуть впасти ще більше через повільне відновлення економіки Китаю, додав він, передбачаючи, що WTI влітку торгуватиметься в діапазоні від 62,50 до 75 доларів за барель, але переважно нижче 70 доларів за барель.

Більшість учасників ринку очікують, що центральний банк США залишить процентні ставки без змін на своєму політичному засіданні. Підвищення відсоткової ставки ФРС зміцнило долар, зробивши товари, номіновані в доларах, дорожчими для власників інших валют і пригнічуючи ціни.

Очікується, що Європейський центральний банк підвищить відсоткові ставки ще на чверть відсоткового пункту у четвер, щоб приборкати тривку інфляцію. Але Банк Японії, який оголосить про свій план у п'ятницю, як очікується, збереже свою ультрам'яку політику.

У Китаї невтішні економічні дані минулого тижня викликали побоювання з приводу зростання попиту у найбільшого у світі імпортера сирої нафти, що компенсувало зростання цін через обіцянку Саудівської Аравії додатково скоротити видобуток на 1 млн барелів на день у липні.

Ринок також очікує на прогнози попиту від Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), які будуть опубліковані пізніше у вівторок, сказав Окоші з Nomura.

«На наш погляд, останнє падіння цін на нафту збільшує ймовірність того, що Саудівська Аравія, принаймні, продовжить скорочення поставок на липень, що діє в даний час», - зазначають аналітики Національного банку Австралії.

«Виходячи з цього, ринкові спекуляції про можливе подальше скорочення постачання на наступному засіданні ОПЕК, швидше за все, спровокують волатильність цін на нафту».

Минулого тижня Саудівська Аравія заявила, що скоротить видобуток у липні на 1 млн. барелів на добу (барелів на добу) до 9 млн. барелів на добу, що стане найбільшим скороченням за останні роки, щоб підвищити ціни.