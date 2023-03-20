Нафта падає, оскільки банківські побоювання зберігаються, можливе підвищення ставки ФРС

Ціни на нафту впали в понеділок другу сесію поспіль через побоювання, що ризики в глобальному банківському секторі можуть спричинити рецесію, яка призведе до зниження попиту на пальне, і напередодні потенційного підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США цього тижня.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні подешевшали на 68 центів, або 0,9%, до 72,29 долара за барель о 05:00 за Грінвічем після втрати майже 12% минулого тижня, найбільшого тижневого падіння з грудня.

Американська нафта West Texas Intermediate з постачанням у квітні коштувала 66,16 долара за барель, знизившись на 58 центів, або 0,9%, після зниження на 13% минулого тижня, найбільшого тижневого падіння з квітня минулого року. Термін дії квітневого контракту спливає у вівторок, і травневий ф'ючерс, що більш активно торгується, також знизився на 0,8% до $66,40.

Падіння цін на нафту відбувається, незважаючи на історичну угоду, в рамках якої UBS, найбільший банк Швейцарії, купує кредитора №2 у країні Credit Suisse, щоб зупинити поширення банківської кризи.

Після оголошення Федеральна резервна система США, Європейський центральний банк та інші великі центральні банки зобов'язалися підвищити ліквідність ринку та підтримати інші банки.

"У центрі уваги ринку знаходиться поточна волатильність банківського сектора і можливість подальшого підвищення ставок ФРС", - сказав Баден Мур, голова відділу досліджень сировинних товарів Національного банку Австралії.

«Майбутнє засідання ОПЕК є ще одним потенційним каталізатором перспектив ринку. Подальший ризик зниження цін збільшує ймовірність того, що ОПЕК ще більше скоротить видобуток, щоб підтримати ціни», - додав Мур, маючи на увазі Організацію країн-експортерів нафти.

Очікується, що Федеральна резервна система США підніме відсоткові ставки на 25 базисних пунктів 22 березня, незважаючи на нещодавні потрясіння в банківському секторі, вважають більшість економістів, опитаних Reuters.

Тим не менш, деякі керівники закликають центральний банк поки що призупинити посилення грошово-кредитної політики, але бути готовими відновити підвищення ставок пізніше. Уповільнення зростання процентних ставок може призвести до зниження курсу долара, що зробить товари, номіновані в доларах, такі як сира нафта, доступнішими для власників інших валют.

"ФРС США буде найважливішою установою, за якою варто стежити цього тижня", - сказав у замітці аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

«Побачимо, як вони зважать на ризики фінансової стабільності зі стримуванням інфляції».

Міністерський комітет ОПЕК та союзників з видобутку нафти, включаючи Росію, відомий як ОПЕК+, має зібратися 3 квітня, а повне засідання на рівні міністрів заплановане на 4 червня. У жовтні організація погодилася скоротити цільові показники видобутку нафти на 2 мільйони барелів на добу до кінця 2023 року.

Окремо Goldman Sachs знизив свої прогнози щодо нафти марки Brent після того, як ціни впали через банківські побоювання та рецесію. Інвестиційний банк тепер очікує, що Brent коштуватиме в середньому 94 долари за барель у наступні 12 місяців та 97 доларів у другій половині 2024 року порівняно зі 100 доларами раніше.