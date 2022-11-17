Нафта продовжує дешевшати, оскільки побоювання з приводу коронавірусу в Китаї переважують скорочення постачання

Ціни на нафту продовжили падіння в четвер, оскільки збільшення числа випадків захворювання на COVID-19 у Китаї породило більше сумнівів щодо уповільнення попиту на нафту, навіть незважаючи на те, що дані показали, що запаси в США скоротилися набагато більше, ніж очікувалося, а пропозиція, схоже, скоротилася.

Цього тижня Китай повідомив про більш ніж 20 000 нових випадків щодня, що є найвищим показником приблизно за сім місяців. Хоча ця кількість становить невелику частину населення країни, вона була досить великою, щоб викликати побоювання щодо нових обмежень у рамках суворої політики країни щодо боротьби з COVID.

Дані з промислового виробництва та роздрібних продажів, опубліковані цього тижня, показали, що економіка країни знову зазнає тиску через пандемію, передвіщаючи ще більшу слабкість її апетиту до сировинних товарів.

Відновлення обмежень COVID також, мабуть, викликало громадянські заворушення у деяких частинах країни, навіть незважаючи на те, що Китай згорнув масове тестування у деяких районах.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,1% до 91,82 доларів за барель на початку торгів в Азії, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate впали на 1,3% до 84,44 доларів за барель. Обидва контракти продовжили нести втрати другу сесію після зниження у середу на волатильній сесії.

Ціни на нафту ознаменували слабкий початок тижня після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) урізала свій прогноз попиту на 2022 та 2023 роки, пославшись на посилення зустрічного вітру через високу інфляцію та підвищення відсоткових ставок.

Послаблення побоювань щодо ескалації російсько-українського конфлікту також підірвало апетит до нафти після того, як члени НАТО заявили, що ракета російського виробництва, яка вбила двох людей у ​​Польщі, ймовірно, була запущена Україною.

Ця новина підірвала деякі ставки на те, що ескалація конфлікту знову порушить світові постачання нафти, як це було раніше цього року.

Трейдери в основному звертали увагу на дані, що свідчать про більше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США минулого тижня, навіть незважаючи на те, що уряд вивільнив близько 4,1 млн. барелів зі свого стратегічного запасу нафти.

Але більше, ніж очікувалося, скорочення запасів бензину та нафтопродуктів викликало деякі побоювання з приводу млявого апетиту споживачів до нафти, яка є ключовим чинником попиту.

Проте пропозиція сирої нафти нині, схоже, скорочується. Дані танкерів показали, що експорт сирої нафти ОПЕК різко скоротився цього місяця, що, ймовірно, вказує на те, що члени картелю реалізують свою частку скорочення поставок на 2 мільйони барелів на день, оголошеного в жовтні.

Картель також нещодавно запевнив інвесторів, що готовий компенсувати будь-яке падіння цін. Поки що здається, що 90 доларів за нафту марки Brent є порогом цін на нафту для ОПЕК.