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За тиждень автогаз здорожчав на 1 750 грн/т
23:44 09.09.2022 |
Станом на 9 вересня середня гуртова ціна на автогаз у гурті складає 41 780 грн/т, що на 1 750 грн вище, ніж тижнем раніше. При цьому діапазон робочих цін лишається досить широким і складає 38 000-44 000 грн/т залежно від регіону, свідчить ціновий моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Протягом тижня ціни в гурті шукали стелю, зростаючи майже щодня. У п'ятницю, 9 вересня, на аукціоні «Укргазвидобування» ресурс було реалізовано в середньому за 43 000 грн/т, що на 500 грн/т дешевше, ніж на попередніх торгах. Зі слів учасників аукціону, на торгах було реалізовано близько 2 000 тонн автогазу.
Середні ціни на гуртові партії LPG, грн/т
|
Регіон
|
Діапазон торгівлі, грн/т
|
Зміна ціни, грн/т
|
Північний
|
42000-43000
|
(+1000)-(+2000)
|
Південний
|
38000-41000
|
(+500)-(+1000)
|
Центральний
|
42000-45000
|
(+1000)-(+2000)
|
Західний
|
38000-40000
|
(+500)-(+1000)
|
Середня ціна в Україні
|
41 780
|
+1750
Попри затягування процесу, повернення акцизу на нафтопродукти, саме очікування введення податку лишається основним драйвером цін. Крім того, ринок чекає збільшення попиту за рахунок індустріального споживання восени, зокрема початку роботи зерносушарок.
«Поки що аграрії не виявляють активності, але частина операторів уже притримує ресурс, очікуючи подальшого зростання цін», - каже один із операторів.
На середню ціну впливає відтік із ринку дрібних продавців, що декларували найнижчі ціни. «Деякі трейдери відмовилися від самостійного постачання і перейшли на закупівлю на внутрішньому ринку. Це також створило додатковий попит на газ», - каже співрозмовник enkorr.
«Зважаючи на всі цифри, ресурсу на ринку багато. Реалізація у серпні не виросла, у вересні тим паче. Але сказати, що ми чітко відчуваємо профіцит, я не можу. Хтось притримав ресурс, хтось почав купляти не напряму, а у трейдерів, тож поки що здається, що попит і пропозиція перебувають у балансі», - розповідає власник компанії-імпортера.
Як повідомляв enkorr, серпневий імпорт автогазу в Україну склав 76,5 тис. т, що відповідає обсягам липня. Найбільше ресурсу було імпортовано з Польщі, Румунії й Литви (біля 85% обсягу). Порівняно з липнем постачання з Румунії й Литви приросли, а з Польщі - суттєво знизилися.
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