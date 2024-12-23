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Експортний сезон 2024/2025: скільки Україна прогнозує продати зернових та олійних
14:10 23.12.2024 |
Україна, відповідно до прогнозних балансів попиту та пропозиції зернових та олійних культур на 2024/2025 маркетинговий рік (МР), очікує їх експорт на рівні 46,9 млн тонн.
Про це Укрінформу повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
"Станом на грудень 2024 року, відповідно до прогнозних балансів попиту та пропозиції зернових та олійних культур на 2024/2025 маркетинговий рік обсяги експорту зернових культур прогнозуються на рівні - 40,3 млн тонн, що становить 66,7% від загальної пропозиції та олійних культур - 6,6 млн тонн", - йдеться у повідомленні.
Так, із зернових культур пшениці експортують 16,2 млн т, ячменю - 2,9 млн т, кукурудзи - 20,5 млн т та інших зернових та зернобобових культур близько 0,7 млн т.
Водночас з олійних культур планують вивезти 3,7 млн т соєвих бобів та 2,9 млн т ріпаку.
Крім того, майже все насіння соняшнику (99,5% від загальної пропозиції) буде перероблене на внутрішньому ринку і становитиме 10,9 млн т, а виробництво соняшникової олії очікується на рівні 4,9 млн т.
У міністерстві підкреслили, що попри агресію РФ Україна залишається одним з провідних виробників і постачальників окремих видів агропродовольчої продукції у світі, зокрема зернових, насіння олійних культур та плодів. Аграрний сектор, не лише виконує функцію забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки, але й надає сировину переробним підприємствам.
За даними Української зернової асоціації, у 2023/2024 маркетинговому році, який закінчився 30 червня 2024 року, Україна експортувала 57,5 млн т зернових та олійних.
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