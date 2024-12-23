Комітет Ради підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу законопроєкт № 12191 про декриміналізацію порно.

Про це повідомив перший заступник керівника комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Раніше до парламенту вже вносили подібні проєкти закону, водночас ця версія більш консервативна і готувалася більше року у дискусії з комітетом і робочою групою, додав він.

"Сподіваюсь на початку наступного року зможемо винести в залу. Ще раз для ЗМІ - це саме декриміналізація порно. Це не "легалізація порно" - воно легалізовано, і ми вже як пару років як мільйони податків з того ж самого OnlyFans збираємо", - нповідомив Железняк.

За його словами, йдеться про зміну статті 301 КК так, щоб "дорослих людей за зняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років".

Нардеп зауважив, що до другого читання законопроєкту очікується ще багато доопрацювань. "Але зараз треба рухатись з законом. Особливо це стало актуальним через ситуацію з оподаткуванням моделей OnlyFans і листами-щастя від БЕБ", - додав Железняк.