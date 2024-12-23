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У комітеті монетарної політики оцінюють можливий рівень облікової ставки на кінець 2025р від 11% до 14%
14:15 23.12.2024 |
Оцінка членами комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) можливого рівня облікової ставки на кінець 2025 року варіюється в діапазоні від 11% до 14% річних, повідомляє регулятор підсумки дискусії КМП, оприлюднені в понеділок.
«Майже всі члени КМП погодилися, що в разі очікуваного послаблення цінового тиску в другому півріччі 2025 року НБУ зможе повернутися і до обережного пом'якшення процентної політики. Однак відмінність у їхніх оцінках щодо можливого рівня облікової ставки на кінець 2025 року виявилася істотною - у діапазоні 11-14%», - ідеться в пресрелізі НБУ.
При цьому, враховуючи поточний рівень невизначеності для економіки, кілька членів КМП утрималися від надання оцінок рівня ставки на тривалу перспективу до оновлення макропрогнозу в січні 2025 року.
Водночас більшість учасників дискусії наголосили на необхідності продовження циклу посилення відсоткової політики в найближчі місяці в разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань.
"Двоє з них припустили, що НБУ доведеться зробити ще кілька кроків щодо підвищення облікової ставки в січні-квітні 2025 року та не виключили потребу в посиленні стимулів операційного дизайну монетарної політики", - йдеться в релізі.
На думку цих членів КМП, центробанк має й надалі активно згладжувати надмірні курсові коливання на валютному ринку.
Водночас зазначено, що кілька членів МКП не впевнені в необхідності підвищення облікової ставки на найближчих засіданнях, оскільки переконані в тимчасовій природі інфляційного сплеску, зокрема через очікуване вичерпання ефектів низьких врожаїв.
"На їхню думку, підтримання поточного рівня монетарних умов буде достатньо для вгамування цінового тиску в наступному році. Водночас оновлення макропрогнозу в січні дасть більше інформації про стійкість інфляційного тиску", - наводиться їх позиція в публікації.
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