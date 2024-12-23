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Комітет монетарної політики НБУ підтримав зростання ставки до 13,5% сімома голосами, по 2 члени були за 13% і 14%
13:58 23.12.2024 |
Більшість - семеро з 11 членів комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) на засіданні 12 грудня підтримали підвищення облікової ставки до рівня 13,5% річних із 13 грудня, водночас двоє їхніх колег були за її збереження на рівні 13%, і ще двоє - за підвищення до 14%, ідеться в оприлюднених у понеділок підсумках дискусії КМП.
"Вони охарактеризували такий крок як виважений у поточних умовах, з огляду на тимчасовий характер основних чинників поточного прискорення інфляції та стійкість інфляційних очікувань. На їхню думку, підвищення облікової ставки на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) на грудневому засіданні разом із заходами з підтримання стійкості валютного ринку буде цілком достатнім, щоб продемонструвати готовність НБУ стримати ціновий тиск, що заспокоїть очікування економічних агентів", - зазначено у пресрелізі позицію більшості.
Водночас двоє членів КМП, які виступали за збереження ставки на рівні 13% річних, вважали недоцільним її підвищення з огляду на ймовірну короткостроковість цінового сплеску, часовий лаг монетарної трансмісії та стійкість інфляційних очікувань.
Їхні колеги, які вважали за необхідне більш сміливе підвищення облікової ставки в грудні - до 14% річних, аргументували свою позицію тим, що центробанк повинен діяти невідкладно та рішуче, зважаючи на стрімке зростання інфляції, яка, на їхню думку, дедалі більше набуває ознак стійкості, створюючи загрозу розгортання "інфляційної спіралі".
"Ці члени КМП наголосили, що дискусія про "немонетарну" природу двигунів інфляції є винятково теоретичною, однак на практиці може виявитися навіть шкідливою, оскільки загрожує затримкою належної реакції", - йдеться в релізі.
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