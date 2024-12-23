НБУ відзначив зростання валютного ризику та ризику ліквідності за зниження ризику капіталу - звіт про фінстабільність

Оцінки валютного ризику і ризику ліквідності зросли на бал за шкалою від 0 до 10 - відповідно до 5 і 3 - через погіршення курсових очікувань і уповільнення припливу коштів клієнтів, випливає з оприлюдненого в середу Звіту про фінансову стабільність Національного банку України (НБУ).

"Валютний ризик середній. Порівняно зі значеннями навесні погіршилися оцінки банками рівня валютного ризику та курсові очікування підприємств і населення. Водночас волатильність обмінного курсу гривні до долара залишалася низькою. Міжнародних резервів достатньо для згладжування курсових коливань", - зазначив НБУ.

Щодо помірного зростання ліквідності він також зауважив, що коефіцієнт покриття ліквідності LCR дещо знизився, хоча надалі значно перевищує мінімальні вимоги, а запас високоліквідних активів є значним. Банки очікують зростання ризику ліквідності в майбутньому, додав Нацбанк.

Водночас регулятор зазначив, що ризик капіталу відчутно знизився - з 6 до 4. "Після переходу на нову структуру капіталу та врахування доходів у капіталі 1 рівня достатність капіталу зросла. Запас капіталу банків залишається значним, а їхня прибутковість надалі дасть змогу його підтримувати", - зазначив НБУ.

Чотири інші ризики - макроекономічний (на рівні 8), кредитний домогосподарств (4) і корпорацій (5), а також ризик прибутковості (1) - залишилися на рівні червня.

Зокрема, Нацбанк зазначив, що відновлення економіки триває попри руйнування енергетики. Дефіцит держбюджету, дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу (без урахування грантів) та державний і валовий зовнішній борг залишаються на високих рівнях, проте стабільне надходження міжнародної допомоги нівелює ці ризики.

Щодо кредитного ризику домогосподарств НБУ зазначив, що якість роздрібного портфеля покращується, частка прострочених позик поступово скорочується, але водночас банки очікують певного зниження якості портфеля, а економічні очікування населення погіршилися.

Щодо кредитного ризику корпорацій, то регулятор відзначив зниження рівня дефолтів у корпоративному кредитному портфелі, який наразі є співмірним із показниками в період макроекономічної стабільності. Одночасно банки зазначають на можливому погіршенні якості портфеля. "Фінансовий стан компаній залишається задовільним, водночас бізнес стримано оцінює перспективи пожвавлення ділової активності", - йдеться у звіті.

Щодо мінімального ризику прибутковості наголошується, що банки пройшли через цикл зниження ставок і втримали високу процентну маржу. Завдяки хорошій якості кредитного портфеля відрахування в резерви під кредитні ризики незначні, а операційна ефективність банків надалі висока.



