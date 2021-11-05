Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ОПЕК+ не дал миру нефти сверх обещанного

 

Министры стран ОПЕК+ приняли единогласное решение следовать намеченному плану и не увеличивать добычу нефти больше, чем запланировано. Мольбы потребителей о дополнительных объемах остались без ответа. ОПЕК+ объясняет это прогнозами о будущем падении спроса.

ПОДЛЕЙ МАСЛИЦА

Цена нефти с начала года выросла примерно в 1,6 раза - с $50 до $80 за баррель, что вызывает беспокойство потребителей о восстановлении экономического роста после пандемии. Крупнейшие потребители нефти - Китай, Индия, США - обратили свои ожидания к странам ОПЕК+, которые регулируют нефтедобычу для балансировки рынка, с просьбой увеличить производство.

ОПЕК+ с июля постепенно наращивает добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается, чтобы "подогнать" трек следования рыночной ситуации.

По информации "Интерфакса", возможное увеличение нефтедобычи активно обсуждалось участниками ОПЕК+, но риски падения спроса на нефть, в частности, сезонного, а также риск распространения штамма "дельта" стали факторами "против" таких действий.

ОПЕК+ организовал пресс-конференцию, где кроме обычных завсегдатаев - представителей России и Саудовской Аравии - выступили также нефтяные министры ОАЭ, Нигерии, Кувейта, Мексики, Азербайджана. Каждый заявил о сплоченности и о факторах, которые не позволили удовлетворить текущие запросы потребителей.

Как заявил министр нефти Нигерии Тимипре Сильва, на рынке нет дефицита предложения, и у ОПЕК+ нет необходимости менять свои планы. По его словам, сохранить план - "это лучшее решение", и нужно продолжать наблюдать за рынком.

По словам кувейтского министра Мохаммеда Аль-Фареса, по всем прогнозам, в 2022 году рынок нефти будет находиться в профиците.

В свою очередь, министр энергетики ОАЭ Мохаммед Аль-Мазруи заметил, что переизбыток на рынке нефти может возникнуть уже в первом квартале 2022 года. "Поэтому решение сохранить темпы восстановления добычи в декабре оправдано", - сказал он.

МЫ ВАС СЛЫШИМ

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман подтвердил, что переговоры с потребителями велись. Но больше всего, конечно же, интересовали переговоры с США, чей президент Джо Байден фактически обвинил ОПЕК+ в росте цен на топливо. Впрочем, ранее Абдулазиз бен Сальман парировал, что рост цен на топливо в США связан с подъемом цен на этанол, который добавляется в бензин, и рост импорта нефти здесь не поможет.

"Что касается США, да, у нас были переговоры на всех уровнях, и мы все еще полагаем, что делаем правильную работу", - подтвердил министр на пресс-конференции после заседания ОПЕК+.

По его словам, решение сохранить решение об увеличении нефтедобычи только на 400 тыс. б/с было принято "в интересах всех", а также потому, что, согласно прогнозам, в декабре начнется рост коммерческих запасов нефти, который будет продолжаться весь первый квартал, в частности, потому что ОПЕК+ будет наращивать добычу нефти, притом что зимой спрос на нефть обычно замедляется. "Только подумайте, ОПЕК+ в декабре, январе и феврале добавит более 1 млн б/с - этого уже будет достаточно, чтобы покрыть спрос", - заметил министр королевства.

Министр энергетики Саудовской Аравии также прокомментировал возможность увеличения спроса на нефть потребителями газа, которые ввиду слишком высоких цен на него начинают жечь мазут, то есть фактически нефть, на электростанциях.

По его словам, возможность дополнительного спроса на нефть в секторе энергогенерации составляет максимум 600 тыс. б/с, и основной переход, 500 тыс. б/с, уже состоялся.

"Мы ограничены в поддержке сектора энергогенерации. Как подсчитали многие аналитики, максимум, который нефтяной рынок может предложить, чтобы поддержать энергосектор (...), составляет 600 тыс. б/с, и 500 тыс. б/с уже осуществились", - сказал он.

В 1979 году, напомнил он, страны G7 решили "устранить нефть из (сферы потребления - ИФ) сектора энергогенерации", при этом они понимали, каково будет влияние использования угля в энергогенерации на окружающую среду, однако, считает он, это решение, вероятно, было оправдано ввиду энергетической безопасности.

ХВОСТ, КОТОРЫЙ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ

По мнению министра энергетики Саудовской Аравии, сильный рост цен на нефть вызван подъемом цен на газ и уголь, что напоминает ему знаменитый фильм "Хвост, который виляет собакой". По его словам, 28% роста цены на нефть вызвано общим внезапным увеличением всего энергетического сектора.

Он отметил, что нынешний энергетический кризис в мире вызван недостатком построенной инфраструктуры, производства, а также различными ограничениями, подчеркнув необходимость при принятии решений по энергоисточникам следования трем принципам: энергетическая безопасность, экономический рост и (противодействие - ИФ) климатическим изменениям.

"Мы, ОПЕК+, полагаем, что эти три столпа должны управлять всем, что мы делаем... В противном случае мы будем продолжать видеть то, что происходит", - подчеркнул Абдулазиз бен Сальман.

По мнению вице-премьера РФ Александра Новака, текущая цена на нефть в районе $80 за баррель объективно отражает ситуацию на рынке. Вместе с тем, полагает он, на рынке есть как много факторов, играющих на повышение цены, так и многие неопределенности, которые могут снизить цену: это сезонное снижение спроса на нефть, давление на спрос ввиду распространения ковидного штамма "дельта", увеличение коммерческих запасов нефти в некоторых странах уже сейчас.

"На мой взгляд, сегодняшняя цена в районе $80 за баррель объективно отражает текущую ситуацию. Дальше посмотрим, что будет в декабре-январе, исходя из тех фактов, которые я сказал", - отметил он.

"Всё будет зависеть от той ситуации, которая будет развиваться в течение ноября-декабря 2021 года и первого квартала 2022 года. Как известно, мы на сегодняшний день наблюдаем распространение "дельта"-штамма, это негативный фактор, во многих странах вводятся ограничительные меры", - сказал вице-премьер РФ, отметив, что, "безусловно", нужно "учитывать и сезональный фактор, потому что в течение четвёртого квартала и первого квартала снижается спрос на нефтепродукты".

"Поэтому, исходя из этих всех плюсов и минусов, мы считаем, что эта стратегия, которая была выработана, об увеличении на 400 тыс. б/с, она даже в период низкого спроса будет правильной", - отметил Новак.

Он не стал комментировать призывы США увеличить добычу, отметив, что принятое решение учитывает общемировой баланс спроса и предложения.

"Мы понимаем, что рынок восстанавливается, мы дополнительно даем объемы на рынок, при этом, как известно, в течение четвертого квартала и первого сезональное есть снижение спроса", - сказал Новак на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

"Таким образом, наш диалог, который проходит ежемесячно, позволяет нам ежемесячно мониторить ситуацию. При этом, безусловно, если мы будем видеть значительное восстановление спроса, несмотря на сезональный фактор, у нас будут все возможности для того, чтобы оперативно отреагировать", - сказал он.

Министр энергетики Саудовской Аравии не стал комментировать возможные будущие компенсационные планы со стороны стран, недосокративших добычу, а также как слишком сильное сокращение добычи странами, которые не смогли нарастить ее ввиду ремонтов и аварий. Так, в августе на рынок не поступил 1 млн б/с нефти по сравнению с планом, а в сентябре - 0,7 млн б/с.

В целом Абдулазиз бен Сальман выступил за то, чтобы потребители высказали свои пожелания о необходимости увеличения добычи нефти на 3-4 года вперед, поскольку производителям нужны четкие сигналы для увеличения инвестиций в наращивание добычи.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

10:33 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.11.21

10:29 Остаток средств на корсчетах банков 05.11.21

09:58 Alphabet основала компанию, которая будет искать новые лекарства с помощью искусственного интеллекта

09:58 Доллар США стабилен по отношению к основным валютам 5 ноября

09:47 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 04.11.2021

09:24 В Киеве больше не строят жилье эконом-класса: его стоит искать в пригороде

08:06 ЕС готов поддержать Фонд гарантирования кредитов фермерам – Маасикас

07:52 Фондовые индексы США 4 ноября закрылись разнонаправленно

04.11 Доллар на межбанке загнали под жесткий пресс

04.11 НКЦБФР допустила к обращению акции Pfizer

04.11 Золото дорожает 4 ноября на снижении доходности гособлигаций США

04.11 Депозитные ставки для физлиц 04.11.21

04.11 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 03.11.21

04.11 Нацбанк намерен усилить киберзащиту банковской системы

04.11 НБУ обязал небанковские финучреждения усовершенствовать кредитные договоры

• дальше…

10:33 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.11.21

09:53 ОПЕК+ не дал миру нефти сверх обещанного

08:55 Нефть растет 5 ноября после встречи ОПЕК+, Brent торгуется на уровне $81,27 за баррель

08:43 ВАКС опубликовал решение о законности и обоснованности закрытия дела «Роттердам+»

08:39 Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне

08:31 Минэкономики проиграло суд белорусским производителям авто по ограничению импорта

08:06 ЕС готов поддержать Фонд гарантирования кредитов фермерам – Маасикас

08:03 Верховная Рада поддержала создание Фонда частичного обеспечения кредитов в сельском хозяйстве

04.11 Золото дорожает 4 ноября на снижении доходности гособлигаций США

04.11 Иордания открыла рынок для украинской молочной продукции

• дальше…

08:34 Бывший генсек НАТО: Путин хотел присоединиться к Альянсу, но на своих условиях

08:23 В Польше показали, как будет выглядеть постоянный забор на границе с Беларусью

04.11 Иран почти вдвое увеличил запасы обогащенного урана

04.11 Москва и Минск утвердили 28 союзных программ

04.11 Иордания открыла рынок для украинской молочной продукции

04.11 В Дании арестовано исследовательское судно РФ «Академик Иоффе»

04.11 Великобритания первой в мире одобрила таблетки от ковида

04.11 Bloomberg: В Москве-Сити отмывают деньги хакеров и даркнета

04.11 ФРС США сохранила базовую ставку и начала сворачивать программу выкупа облигаций

03.11 Телеканал «Белсат» объявлен в Беларуси экстремистским формированием

03.11 Более 100 стран мира обязались сократить выбросы метана на 30% за 10 лет

03.11 США располагают 12 типами ядерных боеголовок на вооружении стратегических и тактических сил - NNSA

03.11 «Разрушительная» атака обрушилась на Нацбанк Пакистана

03.11 Военная и экономическая активность России в Арктике: планы и страхи Кремля

03.11 В Чехии заявили, что следующее правительство не планирует переход на евро

• дальше…

04.11 Кабмин внедрил возможность внутренне перемещенным лицам подавать заявления о денежной помощи через «Дию»

04.11 Проверку COVID-19-сертификатов уполномочены проводить Нацполиция, Нацгвардия, местные органы власти - юристы

03.11 В Киеве уже можно «арендовать» публичные паркоместа

02.11 Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

01.11 Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы

01.11 На Киевщине могут построить шесть мусороперерабатывающих заводов

01.11 Украина поднялась в мировом рейтинге сильнейших армий

29.10 Власти Киева разработали типовые схемы организации велосипедной инфраструктуры

29.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

28.10 С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом - Кличко

28.10 Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице

27.10 Украинцы смогут распечатывать СOVID-сертификаты с одной дозой вакцины без биометрического паспорта

27.10 Приватизация «Большевика». Василий Хмельницкий рассказал, что построят на месте завода

27.10 Справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса начнут выдавать с 8 ноября - Ляшко

20.10 В Киеве вырастет плата за проезд в транспорте

• дальше…

09:04 Аваков: давайте подумаем над тем, чтобы умные политики создали альянс для баланса и продвижения страны вперед

04.11 Зачем Зеленский и «слуги» обновили правительство

04.11 От Ахметова – до Ермака: Удастся ли экс-руководителю «Запорожстали» Ростиславу Шурме стать премьером

04.11 Рада назначила Свириденко первым вице-премьером – министром экономики

04.11 Рада назначила нардепа Верещук вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

04.11 Деньги, танки, Ford Mustang. 15 топ-схем в Укроборонпроме. Главное из важного отчета

04.11 Почему Киев не испугали российские войска возле украинской границы

04.11 Виталий Кулик о том, почему власть не стала разгонять акцию антиваксеров в Киеве

04.11 Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны

03.11 Медведчук двойного назначения. Почему Зеленский сливает дело против кума Путина

03.11 Медведчук по первому подозрению знакомится с материалами дела, в рамках второго продолжает находиться под домашним арестом – СБУ

03.11 Зеленский подал в Раду представление о назначении Резникова министром обороны

03.11 «Слуга народа» направила Кабмину предложения по трем новым министрам

03.11 Рада оправила Тарана в отставку с поста министра обороны

03.11 Обыски у Любченко, Олейникова и ГНС. Налоговая говорит, что сама позвала правоохранителей

• дальше…

09:41 Полностью электрический Range Rover появится в 2024 году

04.11 У Ford Bronco появилась 400-сильная заводская версия для пустынных гонок

04.11 В рейтинге самых производительных недорогих смартфонов Android по версии AnTuTu воцарился настоящий «хаос»

04.11 Представлен первый внешний аккумулятор для автомобилей и гибридов

04.11 По итогам этого года BMW удвоит объёмы производства электромобилей

03.11 Со следующего года смартфоны Xiaomi будут собирать в Пакистане

03.11 Facebook придумала, как создателям платного контента в соцсети обойти комиссию Apple App Store

03.11 Toyota использует квантовый компьютер, чтобы найти идеальный материал для аккумуляторов

03.11 Tesla представила новую солнечную черепицу. Она на 22% эффективнее

03.11 Способ входа в учетную запись Google изменится с 9 ноября

03.11 Bugatti объявила о полном слиянии с производителем электрогиперкаров Rimac

03.11 Соцсеть Facebook отключила систему распознавания лиц и удалит соответствующие данные пользователей

02.11 Из-за санкций США Huawei может лишиться еще одного своего важного подразделения

02.11 Обновлённая Audi A8 дебютировала в удлинённой версии Horch

02.11 585 л.с. и 3,6 секунды до «сотни»: раскрыты характеристики нового Mercedes-AMG SL

• дальше…

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно