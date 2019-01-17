США вытесняют ОПЕК с рынка нефти

США обновили очередной рекорд по добыче, нарастив ее за прошедшую неделю еще на 200 тыс. баррелей в сутки до почти 12 млн баррелей. Америка играет все более важную роль на мировой рынке, заставляя ОПЕК сдавать позиции.

Стоит отметить, что бурный рост добычи проходит практически без увеличения количества буровых установок, которое уже достаточно давно остается стабильным. Это говорит о повышении производительности и эффективности работы нефтяников. За минувший год американские нефтедобывающие компании нарастили производство на 1,8 млн баррелей в сутки.

Штаты еще в прошлом году обогнали по объемам добычи Саудовскую Аравию. Россия, похоже, также вскоре уступит пальму первенства. США очень четко следуют своей стратегии и постепенно становятся мировым лидером на рынке нефти.

Президент Дональд Трамп обещал вывести этот сектор экономики в лидеры и уделить ему отдельное внимание. По сути, он осуществил дерегуляцию энергетического сектора, и теперь страна производит гораздо больше нефти, чем когда-либо, при этом цены на топливо в стране находятся на относительно низком уровне. Очевидно, в будущем Штаты будут играть все более важную роль на мировом рынке, и это необходимо учитывать.

Макроэкономика уже не влияет на рынок нефти в той степени, что раньше. Сейчас на первый план выходят решения политических деятелей и монетарных властей. Подобных прецедентов до сих пор не было. При этом инвестиционная активность планомерно снижается.

Минэнерго США в январском краткосрочном прогнозе по рынку энергоносителей (STEO) отмечает, что Штаты будут и дальше увеличивать добычу ускоренными темпами, а ОПЕК будет соответственно терять свою долю. В министерстве ожидают, что в этом году добыча вырастет еще на 1,5 млн баррелей.

В начале 2018 г. ОПЕК занимала 32,6% от мирового рынка нефти, но на начало этого года доля картеля сократилась до 30,6% - минимума за всю историю организации, такие данные приводит Минэнерго США.

К концу года на нефть стран ОПЕК будет приходиться уже лишь 30,1% мирового потребления, а еще через год доля картеля снизится до 29,7%, прогнозирует Минэнерго.

По сравнению с уровнями 1970-х гг. ОПЕК потеряла почти половину рынка: на момент создания организации на нее приходилось 53% мировой нефтедобычи.

Нефть ОПЕК. Баланс производства и предложения. I квартал 2018 г. - VI квартал 2019 г.

Кстати, вполне возможно, и многие эксперты придерживаются такой точки зрения, что добыча в США сможет полностью компенсировать сокращение со стороны ОПЕК+, что помешает балансировке рынка. Вообще сама история с ограничением добычи странами ОПЕК+ изначально рассматривалась многими экспертами как возможность для США увеличить свою долю рынка.

Крупнейшие нефтедобывающие страны хотели повысить цены, однако высокие цены выгодны американским сланцевым компаниям, чем они и воспользовались в 2018 г. Кроме того, известно, что сланцевики активно используют хеджирование для фиксации выгодных цен на будущее.

Так, например, еще осенью, когда цены на нефть были на максимуме за последние несколько лет, они могли продавать дальние фьючерсы и спокойно добывать все новые и новые объемы, заранее зная цену, по которой эти объемы будут проданы.