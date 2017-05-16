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Информация об агентстве
МЭА: Продление сделки ОПЕК может не привести к снижению мировых запасов нефти
13:40 16.05.2017 |
Продления срока соглашения, заключенного в конце прошлого года ведущими странами-производителями нефти, может быть недостаточно для того, чтобы мировые запасы нефти в хранилищах вернулись к средним 5-летним уровням. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (IEA), который был опубликован во вторник.
Согласно IEA, запасы нефти в хранилищах наиболее промышленно развитых стран в марте падали примерно на 1 млн баррелей в день, однако во второй половине текущего года снижение запасов продолжится лишь при определенных условиях.
"Для того чтобы сокращение добычи отразилось на запасах (в хранилищах) потребуется некоторое время. Рынок все еще находится в процессе поглощения той нефти, которая была произведена до заключения соглашения ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель", - добавили в IEA.
Тем не менее, "ребалансировка во многом уже идет, и, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, она будет ускоряться", утверждают в агентстве.
В прошлом ноябре 24 страны-производителя нефти, как входящие, так и не входящие в ОПЕК, договорились о совокупном снижении добычи на 1,8 млн баррелей в день, рассчитывая на восстановление баланса спроса и предложения.
Однако на рынке имеются сомнения в том, что действия коалиции нефтедобывающих стран действительно приводят к снижению избыточного предложения. Рост добычи сланцевой нефти в США мешает усилиям ОПЕК, а цены на нефть после некоторого роста за последний месяц колебались в интервале 48-52 доллара за баррель.
Высокая эффективность американского сектора добычи сланцевой нефти побудила IEA повысить прогноз по производству нефти на 2017 год. Как теперь полагают в агентстве, общая нефтедобыча в Северной Америке по итогам текущего года будет на 790 000 баррелей в день выше, чем в конце 2016 года.
Прогноз роста нефтедобычи стран, не входящих в ОПЕК, на 2017 год теперь составляет примерно 600 000 баррелей в день, тогда как в прошлом месяце он составлял 490 000 баррелей в день.
Повышение прогноза по добыче вне ОПЕК, отчасти связанное с сокращением добычи картеля, указывает на дилемму, перед которой находится ОПЕК перед принятием решения о дальнейшей судьбе сделки.
Две ведущие мировые нефтедобывающие страны - Россия и Саудовская Аравия - в понедельник сообщили о необходимости продления соглашения на 9 месяцев, чтобы можно было достигнуть цели по сокращению мировых запасов нефти в хранилищах до среднего 5-летнего значения.
Официальное заседание ОПЕК, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении сделки картеля по сокращению добычи, состоится 25 мая в Вене.
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