По итогам февраля 2017 года объем суточной добычи нефти в Саудовской Аравии вновь превысил 10 млн барр., по сравнению с январем он вырос на 263 тыс. барр., сообщает Bloomberg со ссылкой на данные, предоставленные королевством в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

По данным агентства, увеличив в феврале добычу, Саудовская Аравия компенсировала примерно треть январского сокращения, проведенного в рамках соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в картель стран о совместном ограничении нефтедобычи.

Ранее сообщалось, что в январе Саудовская Аравия сокращала добычу нефти с опережением графика, перевыполнив первоначальный план примерно на 16%. Bloomberg отмечает, что проведенное в феврале увеличение объемов добычи не перекрыло ударного сокращения января. Однако оно стало своеобразным подтверждением недавнего предупреждения главы саудовского Министерства энергетики Халида аль-Фалиха, по словам которого королевство не будет идти на жертвы ради того, чтобы упростить жизнь другим. По данным Bloomberg, Россия, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты пока не полностью выполнили взятые на себя обязательства по сокращению объемов нефтедобычи.

«Саудиты вновь делают суровое лицо в преддверии встречи ОПЕК, пытаясь заставить отстающих выполнить свои обещания», - отмечает руководитель сырьевых стратегов RBC Capital Markets Хелима Крофт.

Очередной саммит ОПЕК, на котором члены картеля, как ожидается, рассмотрят вопрос о продлении срока действия ограничений на нефтедобычу, пройдет в Вене 25 мая 2017 года.

В начале марта аль-Фалих побывал на прошедшей в Хьюстоне энергетической конференции, где предупредил производителей сланцевой нефти, что «халявы» не будет. На состоявшейся затем за закрытыми дверями встрече с руководителями компаний Anadarko, ConocoPhillips, Occidental Petroleum Corp, Pioneer Natural Resources, Newfield Exploration и EOG Resources один из советников главы саудовского Министерства энергетики заявил о нежелании идти на жертвы ради увеличения добычи сланцевой нефти в США.

«Он сказал, что мы и другие производители сланцевой нефти не должны быть уверены в том, что ОПЕК продлит срок действия ограничений», - сообщил источник Reuters на условиях анонимности.

В то же время в свежем отчете ОПЕК на основе вторичных данных утверждается, что среднесуточный объем добычи нефти в Саудовской Аравии в феврале 2017 года не только не вырос, а напротив, сократился еще на 68,1 тыс. барр., составив в итоге 9,797 млн барр. Совокупный объем добычи нефти странами ОПЕК, по тем же данным, в феврале стал меньше на 139,5 тыс. барр. - с 32,097 млн до 31,958 млн барр.

Эксперты Bloomberg отмечают, что в том случае если эти цифры верны, то ОПЕК выполнила принятый 30 ноября 2016 года план по сокращению объемов нефтедобычи примерно на 85%. Для сравнения, в декабре 2016 года среднесуточный объем добычи нефти ОПЕК составлял свыше 33 млн барр., то есть примерно на 1,07 млн барр. больше, чем в феврале.

Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран (в том числе Россия) обязались в первом полугодии 2017 года сократить объемы своей суточной добычи нефти на 558 тыс. барр. Доля России в общем объеме сокращений должна составить 300 тыс. барр. в сутки, в результате чего суточная добыча должна снизиться до 10,947 млн барр.

В январе 2017 года Россия урезала суточную добычу нефти на 117 тыс. барр. в день, что примерно вдвое превысило планы компаний на первый этап. Однако в феврале суточная добыча, по данным ЦДУ ТЭК, составила 11,109 млн барр., что лишь на сотые доли процента меньше, чем в январе.

«Мы считаем, что важно выйти на стопроцентное исполнение соглашения; надеемся, что в ближайшие месяцы это будет реализовано», - заявил в начале марта 2017 года глава Минэнерго России Александр Новак в интервью РБК. Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил уверенность в том, что Россия полностью исполнит обязательства по соглашению о сокращении объемов добычи нефти.

После выпуска 10 февраля Международным энергетическим агентством отчета о том, что участники соглашения о сокращении нефтедобычи выполняют свои обязательства, мировые цены на нефть пошли вверх. К концу торгов того дня цена барреля Brent на бирже ICE подскочила почти на 2%, затем поднялась выше $57 и в последующие дни колебалась в диапазоне $55-58.

Однако 8 марта 2017 года Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщило, что на фоне ввода в эксплуатацию новых нефтяных скважин коммерческие запасы нефти в США выросли за неделю на 8,2 млн барр. (вчетверо выше прогноза), так что их общий объем установил новый рекорд.

Сразу после этого на нефтяном рынке случился обвал котировок, к концу дня баррель Brent подешевел более чем на 5%, а за следующие три дня - еще на 3,3%.