Захід країни очікує навалу дизелю

Ринок продовжує потерпати від профіциту дизельного пального, що, як з'ясувалося, є частиною загальноєвропейської проблематики. Це особливо відчувається на дунайських базисах, де ціни продовжують стрімко знижуватися. Здешевшанню ДП в країні також сприяють і тенденції зовнішнього ринку.

За тиждень європейські котирування майже не змінилися, а ось порівняно з 1 квітня знизилися в середньому на $74/т, або 2,96 грн/л.

Але основною новиною цього тижня стало розблокування 22 квітня одного з найбільших прикордонних переходів на польсько-українському кордоні - «Ягодин-Дорогуськ».

«У середу рух через КПП був активним. Проходження кордону займало біля 10 годин», - розповів один з імпортерів.

Зазначимо, що ще триває страйк на прикордонному переході «Рава-Руська-Гребенне». Але, згідно з даними сервісу «єЧерга», станом на ранок 26 квітня тривалість черги на цьому ПП становить близько 4 днів.

Поновлення руху через західний кордон збільшило попит на пальне з цього напрямку. Хто поїхав забирати законтрактований раніше ресурс, хто придбати новий.

Про позитивну динаміку кажуть і польські колеги. Як раніше повідомляв enkorr, на одній із баз Unimot було вибрано майже весь квітневий ресурс.

Активна закупівля нових партій ресурсу на заході здається дивною у період значного переливу ринку.

«Це було короткострокове пожвавлення, яке виникло через привабливість цін. Але протягом кількох днів вартість дизелю на українському ринку досягне позначок польського паритету, що може знизити активність відвантажень з цього напрямку, - коментує ситуацію засновник компанії «Мартін Трейд» Володимир Порайко. - Хоча не слід забувати про власників бензовозів і їх подекуди нераціональну політику, які відправляють свої машини винятково щоб завантажити транспорт і «щоб водії не звільнялися».

З його слів, наразі вигідніше закуповувати дизель на внутрішньому ринку.

Крім того, на ринку шириться інформація про таку переорієнтацію таких великих гравців як ОККО й WOG. Але в компанії ОККО такі чутки спростували.

Також відомо про значні закупівлі пального у трейдерів компанією «Укрнафта».

Поки ситуація на заході ще збалансована.

«Мало часу минуло. Та якщо всі й надалі везтимуть ДП більше, ніж потрібно ринку, то захід може спіткати доля півдня», - розповів генеральний директор компанії «УНТК» Олексій Дронніков.

Після відкриття польського кордону південь втратить певну кількість своїх споживачів із західних і центральних регіонів.

«Якщо кордон працюватиме і надалі, ми, найімовірніше, повернемося до закупівлі дизелю на заході. Бо останнім часом нашим напрямком постачання в основному був південь», - зазначили в одній із паливних компаній з західного регіону.

Наразі південь продовжує «тонути» в ресурсі.

«З такою кількістю пропозицій про заробіток годі й говорити. Маржа, коли вона є, мізерна. Частіше продаєш або в нуль, або «в мінус», - зазначив один з імпортерів із цього напрямку.

Інший наголосив, що таке наповнення ринку не дає відчути попит на ДП.

На півдні середня вартість ресурсу за тиждень знизилася на 0,45 грн/л, до 42,47 грн/л. Більш суттєво здешевшав дизель на дунайських терміналах: на 1,00 грн/л, до середньої 41,90 грн/л. Більшість пропозицій були в межах 41,65-42,00 грн/л. Намагаються втримати ринок «Анвітрейд» (42,10 грн/л) і UNIMEX (42,20 грн/л). Для порівняння, на ринку були пропозиції йза 41,40-41,60 грн/л.

На заході ціни просіли на 0,70 грн/л, до 43,79-45,70 грн/л. Мінімальну вартість дизельного пального було зафіксовано в компаній GTS Trading (43,79 грн/л) і Nexen Oil (43,80 грн/л), які є помітними операторами ринку «бочок» у західному регіоні.

Квітнева ситуація з профіцитом вплинула на плани закупівель ресурсу в травні. Так, деякі компанії з півдня планують зменшити спотові обсяги.

«На «термові» зобов'язання ми вплинути не можемо, їх треба виконувати. А ось спот зменшимо. Якщо таку ініціативу підтримає ринок, то це дасть можливість повернути рентабельність», - сподівається один із імпортерів.

Але готові на таке не всі.

«Зменшення не плануємо, тримаємось....», - каже «південний» трейдер, який у квітні увійшов у трійку лідерів з постачання ДП з цього напрямку.

Наразі середня вартість дизельного пального в країні становить 44,75 грн/л, що на 0,69 грн/л менше, ніж на початку тижня. Останній раз такий рівень цін було зафіксовано в кінці січня цього року. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Імпорт продовжує зростати

Минулого тижня середньодобовий імпорт дизельного пального зріс на 18% порівняно з тижнем раніше і становить 21,4 тис. т ресурсу. Це сталося за рахунок збільшення відвантажень залізничним транспортом і на дунайські термінали.

Обсяги автомобільних партій ДП з 15 по 21 квітня продовжували знижуватись. Постачання ресурсу бензовозами з Румунії не зазнали змін, а ось із Польщі й країн Балтії знизилися сумарно на добу на 18% і становили 0,77 тис. т.

Минулого тижня на 11% знизилося автомобільні постачання дизелю з Orlen Lietuva, до 24 бензовозів на добу, а ось відвантаження залізницею зросло в 2 рази, до 1,4 тис. т на добу. Зазначимо, що литовський виробник зменшив ціну на автомобільні партії ДП на наступний тиждень з $854-871/т до $830-848/т залежно від базису. При цьому орленівський дизель наразі найдешевший серед пропозицій на зовнішньому ринку.

Постачання ДП залізницею минулого тижня показало приріст майже на всіх напрямках. Загалом середньодобовий імпорт пального з 15-21 квітня становив 8,14 тис. т., 64% з яких припало на відвантаження з Польщі.

Одним із цікавих фактів у постачанні дизельного пального на півдні було відвантаження компанією «Ексон Юк» (входить до «Трейд Коммодіті») ресурсу з Ізраїлю. Так, трейдер імпортував 1 тис. т ДП з заводу в Хайфі. Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», останній раз дизель з Ізраїлю відвантажували у липні 2022 року.

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Зниження імпорту з півдня малоймовірно, вважають великі гравці. Ситуацію з економікою погіршить імпорт із заходу, який оговтується після багатомісячної блокади. Гуртовики із заздрістю дивляться на рітейлерів, у яких націнка на дизелі наближається до 10 грн/л.