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Apple Pencil Pro: стилус зі зворотним тактильним зв'язком, підтримкою жесту стиснення і функцією Find My за $129
23:27 07.05.2024 |
На сьогоднішній презентації разом з новими планшетами iPad Air та iPad Pro Apple представила й аксесуари до них, зокрема стилус Apple Pencil Pro.
Це стилус 3-го покоління, який називається Apple Pencil Pro. І у нього досить багато нових функцій порівняно з попередниками.
Отже, стилус отримав зворотний тактильний зв'язок і новий жест стиснення для швидкого перемикання інструментів, товщини ліній і кольорів. Крім цього, гіроскоп дає змогу обертати Apple Pencil Pro для точного управління ручкою і пензлем.
Модель Pro також вперше отримала функцію Find My, яка допоможе знайти загублений аксесуар.
Apple Pencil Pro сумісний тільки з новими iPad Pro та iPad Air і не працює з більш старими моделями планшетів. Він заряджається і зберігається на бічній панелі пристроїв.
Вартість новинки становить $129.
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