Apple Pencil Pro: стилус зі зворотним тактильним зв'язком, підтримкою жесту стиснення і функцією Find My за $129

На сьогоднішній презентації разом з новими планшетами iPad Air та iPad Pro Apple представила й аксесуари до них, зокрема стилус Apple Pencil Pro.

Це стилус 3-го покоління, який називається Apple Pencil Pro. І у нього досить багато нових функцій порівняно з попередниками.

Отже, стилус отримав зворотний тактильний зв'язок і новий жест стиснення для швидкого перемикання інструментів, товщини ліній і кольорів. Крім цього, гіроскоп дає змогу обертати Apple Pencil Pro для точного управління ручкою і пензлем.

Модель Pro також вперше отримала функцію Find My, яка допоможе знайти загублений аксесуар.

Apple Pencil Pro сумісний тільки з новими iPad Pro та iPad Air і не працює з більш старими моделями планшетів. Він заряджається і зберігається на бічній панелі пристроїв.

Вартість новинки становить $129.