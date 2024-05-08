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АНАЛІТИКА

Apple Pencil Pro: стилус зі зворотним тактильним зв'язком, підтримкою жесту стиснення і функцією Find My за $129

23:27 07.05.2024 |

Новини IT

Apple Pencil Pro: стилус зі зворотним тактильним зв'язком, підтримкою жесту стиснення і функцією Find My за $129

 

На сьогоднішній презентації разом з новими планшетами iPad Air та iPad Pro Apple представила й аксесуари до них, зокрема стилус Apple Pencil Pro.

Це стилус 3-го покоління, який називається Apple Pencil Pro. І у нього досить багато нових функцій порівняно з попередниками.

Apple Pencil Pro: стилус зі зворотним тактильним зв'язком, підтримкою жесту стиснення і функцією Find My за $129

 

Отже, стилус отримав зворотний тактильний зв'язок і новий жест стиснення для швидкого перемикання інструментів, товщини ліній і кольорів. Крім цього, гіроскоп дає змогу обертати Apple Pencil Pro для точного управління ручкою і пензлем.

Apple Pencil Pro: стилус зі зворотним тактильним зв'язком, підтримкою жесту стиснення і функцією Find My за $129

 

Модель Pro також вперше отримала функцію Find My, яка допоможе знайти загублений аксесуар.

Apple Pencil Pro сумісний тільки з новими iPad Pro та iPad Air і не працює з більш старими моделями планшетів. Він заряджається і зберігається на бічній панелі пристроїв.

Вартість новинки становить $129.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

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