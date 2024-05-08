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АНАЛІТИКА

Дискусії про економічне бронювання тривають - Арахамія

 

Дискусії щодо моделі економічного бронювання від мобілізації тривають, наразі обговорюють два варіанти, розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Економічне бронювання - дві моделі, вони в дискусії", - сказав Арахамія журналістам у середу.

За його словами, одна з моделей, коли сума плати податків з однієї броньованої особи становить 35 тисяч грн.

Арахамія зазначив, що, згідно з іншою моделлю, за кожну броньовану особу роботодавець платить окремий податок, який дорівнює мінімальній щомісячній зарплаті одного військовослужбовця.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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