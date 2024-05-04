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АНАЛІТИКА

Ціни прискорили зниження і впритул наблизились до 40 грн/л

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Перехід від квітня до травня видався для ринку насиченим подіями. Протягом усього тижня ціни в Європі падали, придушивши собою останні надії імпортерів щось заробити. Наступні хороші новини надійшли із заходу, де постачання ресурсу через розблокований кордон збільшилось учетверо. У результаті ціни прискорили зниження і впритул наблизились до 40 грн/л. Здається, психологічно всі вже готові до трієчки на початку цінника.

Ситуація розвивалася трагічно: кожен день тижня приносив нові звістки про чергове зниження котирувань. Найбільш неприємним видався міжнародний день трудящих, коли ціна впала одразу на 20 баксів. Під кінець тижня котирування схудли на $41/т, або 1,62 грн/л.

Якщо ж ідеться про квітень загалом, то маємо «мінус» $99/т, або 3,92 грн/л. Як відомо, ринок любить, коли ціна зростає, тож зовсім не вітає падіння, а тим більше таке різке. Зовні не видно, але можна впевнено казати, що мінусів гуртовики й постачальники візьмуть у квітні нормально. Донести зможуть не всі.

«Котирування падає на $3, у нас ціна одразу падає на гривню», - зітхає один із найбільших постачальників з півдня.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня ціна на ресурс за тиждень знизилася на 0,84 грн/л, до 43,78 грн/л. За місяць - на 2,15 грн/л.

Південні хроніки

Дизельна Тортуга традиційно кипіла пропозиціями й традиційно для останніх тижнів закінчила тиждень зі зниженням. Діапазон 41,65-43,4 грн/л змінився на 40,40-43 грн/л.

«У п'ятницю ціни падають максимально. Мало хто хоче залишитися з ресурсом на вихідні», - каже один із трейдерів.

Найзапекліші «бійці» паливного фронту у боротьбі за клієнта впритул наблизились до позначки 40 грн/л. Усе частіше в комплексі з міцними слівцями згадують у галузевих колах компанію «Азарес», яка цього тижня знову була поміж володарів найнижчих цін - 40,40-40,60 грн/л. Гідну компанію кременчуківцям складає легендарний трейдер групи компаній «Фактор» «Укройлпродукт», який постійно псує нерви й у центрі країни, - 40,55 грн/л.

Більш поміркованими, але досить привабливими були ціни в УНТК й «Мартін Трейду» - 40,70 грн/л.

Судячи з цін, не хотіли вірити у нові реалії «Юкас Петролеум» (41,30 грн/л), «Енергія Трейд» та «Ойлтехсервіс» (обидві - за 41,5 грн/л).

Кран відкрився

Якщо хтось думав, що продукту на ринку було багато, то це не лише так здавалося. З 22 по 28 квітня імпорт із Польщі виріс учетверо - до 3,8 тис. т на добу. Якщо коротко, то це більше, ніж за три попередні тижні.

З країн Балтії середньодобовий імпорт зріс на 29%, до 0,83 тис. т (33 бензовози).

Отже, на заході теж пришвидшили рух донизу. Тутешній діапазон змінився з 43,79-45,7 грн/л на 42,40-44,7 грн/л.

Про збільшений попит говорять і польські постачальники.

«Ми вже продали обсяги, які були розраховані на першу половину травня», - каже ресурсотримач у польських Малашевичах.

«Поведінка багатьох учасників ринку досі не зрозуміла. Вони не хочуть купувати на внутрішньому ринку по паритету Литва/Польща або навіть трохи дешевше й чомусь обирають власний імпорт, ціна на який буде подекуди вищою», - каже засновник «Мартін Трейду» Володимир Порайко.

«Зараз на заході країни всі готуються до Великодня, крім того, у Польщі 3 травня вихідний, тому реалізація дизелю низька. Швидше за все, вона відновиться вже ближче до 7-8 травня. І то ненадовго, бо через 1-2 тижні закінчиться посівна», - зазначив один із трейдерів на заході.

Найменшу ціну на ДП у західних регіонах пропонував уже згаданий дует «Мартін Трейд» з «УНТК» (42,40 грн/л).

Загалом за 28 днів квітня митницю проходило в середньому 19,7 тис. т дизельного пального на добу, що на 18% більше порівняно з березнем і поки це рекорд цього року.

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На наступний тиждень Orlen Lietuva знизила вартість дизелю на $11/т. Це призвело до зменшення вартості пропозицій ДП від українських компаній на 0,40-0,60 грн/л. Наприклад, згідно з даними telegram-каналу компанії «УНТК», ціна на ресурс литовського виробника становить 40,10-40,80 грн/л залежно від базису.

Ціни прискорили зниження і впритул наблизились до 40 грн/л

 

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Пришвидшення зниження цін на дизпальне, яке невдовзі коштуватиме менше від 40 грн/л, вочевидь потягне за собою ціни на пістолеті. Воно й не завадить, бо наближення до 60 грн/л починає нервувати споживачів. І не тільки їх.
За матеріалами: EnKorr
 

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