Нафта слабо дешевшає, Brent торгується біля $63,2 за барель

Ціни на нафту слабо знижуються вранці в п'ятницю після зростання за підсумками двох попередніх сесій.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:13 кч опускається на $0,09 (0,14%), до $63,17 за барель. У четвер контракт подорожчав на $0,59 (0,94%), до $63,26 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,14 (0,23%), до $59,53 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів підвищилася на $0,72 (1,2%), до $59,67 за барель.

Підтримку світовим ринкам, включно з ринком нафти, надали зрослі очікування зниження ставки Федрезерву на грудневому засіданні, яке відбудеться наступного тижня. Інвестори оцінюють ймовірність, що ставку знизять на 25 базисних пунктів, майже в 90%. "Я думаю, що можливість зниження ставки зараз перекриває всі інші фактори", - зазначив Філ Флінн з Price Futures Group.

Також трейдери стежать за переговорами щодо врегулювання ситуації в Україні. Раніше цього тижня Москву відвідали спецпосланець США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, зять американського президента Дональда Трампа. Вони дійшли висновку, що Москва зацікавлена в пошуках вирішення української кризи, заявив Трамп.

Трамп наголосив, що продовжує докладати зусиль для врегулювання російсько-української війни і вважає, що зможе цього домогтися. "Ми працюємо над цим дуже напружено і маємо його зупинити", - сказав він на церемонії запалювання вогнів на різдвяній ялинці біля Білого дому.

Тим часом міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогнози цін на нафту на поточний і два наступні роки в базовому сценарії на очікуваннях надлишку пропозиції на світовому ринку.

Fitch прогнозує, що світовий попит на нафту зросте приблизно на 800 тис. барелів на добу в 2025 і 2026 роках. Тим часом Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує, що глобальна пропозиція нафти підвищиться на 3,1 млн б/д у 2025 році та на 2,5 млн б/д у 2026 році.

