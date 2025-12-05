Фінансові новини
Уряд ухвалив Дорожню карту у сфері закупівель для наближення до стандартів ЄС
10:01 05.12.2025 |
Кабінет Міністрів України схвалив Дорожню карту посилення контролю за публічними закупівлями та затвердив план заходів на 2025-2027 роки.
Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Укрінформ.
"Посилення контролю за публічними закупівлями - це важливий крок на шляху до членства України в ЄС. Ми впроваджуємо європейські стандарти управління державними фінансами, щоб кожна гривня працювала ефективно та прозоро. В Україні вже створена сучасна система закупівель, але потрібно вдосконалити контроль і аудит - зробити їх більш технологічними, ризик-орієнтованими та узгодженими з європейськими підходами. Саме ці принципи закладено в новій Дорожній карті, яку підготували Мінфін і Держаудитслужба", - зазначив заступник міністра фінансів України Олександр Кава.
Зауважується, що план дій Дорожньої карти охоплює чотири основні напрями:
- приведення українського законодавства у сфері закупівель у відповідність до норм ЄС;
- розвиток цифрових інструментів контролю та інституційної спроможності Держаудитслужби;
- удосконалення механізмів перевірки закупівель і реагування на порушення;
- підвищення професійного рівня аудиторів і обмін досвідом з країнами ЄС.
Мета Дорожньої карти у сфері закупівель - зробити систему публічних закупівель більш прозорою, ефективною та наближеною до європейських стандартів, щоб кожна гривня платників податків використовувалася за призначенням.
Як повідомлялося, у країнах Європейського Союзу система публічних закупівель ґрунтується на принципах відкритості, конкуренції та відповідальності замовників. Усі етапи - від планування до виконання контракту - відображаються в електронних системах, доступних громадськості. Держава забезпечує автоматизований контроль і швидке реагування на ризики.
