Фінансові новини
- |
- 05.12.25
- |
- 14:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні сума завданих довкіллю збитків від війни перевищила ₴6 трильйонів
За даними Державної екологічної інспекції, з початку повномасштабного вторгнення РФ сума підтверджених збитків довкіллю на підконтрольній Україні території становить 6,01 трлн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Зазначається, що це найбільші екологічні втрати, зафіксовані в сучасній історії Європи.
За підрахунками Держекоінспекції, до загальної суми збитків входять:
Одними з найбільш руйнівних випадків є пожежі на нафтобазах. Наприклад, після удару по нафтобазі в селі Крячки Київської області токсичні викиди в атмосферу сягнули понад 41 тис. т, а забруднення ґрунтів перевищило допустимі норми у 17 разів.
Аналогічні випадки сталися у Чернігові, Сумській області, Рубіжному та Сєвєродонецьку, де російські ракети влучали у резервуари з аміаком та азотною кислотою, спричиняючи небезпечні хімічні викиди.
Руйнування гідроспоруд також має тривалі наслідки. Підрив дамби Каховської ГЕС у 2023 році спричинив масштабний еколого-гідрологічний колапс на півдні України та в Чорноморському регіоні.
Аналогічні наслідки мало знищення греблі Оскільського водосховища, де було втрачено 76% об'єму води та знищено водну екосистему.
За даними екологів, загалом від війни постраждали 20% природоохоронних територій України, включаючи 2,9 млн га Смарагдової мережі. Значної шкоди зазнали території «Кінбурнська коса», «Олешківські піски», «Каховське водосховище», «Нижній Дніпро», десятки Рамсарських угідь та інші цінні екосистеми.
Під окупацією досі залишаються кілька національних парків та заповідників, серед них «Асканія-Нова» і Чорноморський біосферний заповідник.
Також в Україні істотно постраждали ґрунти. Через вибухи, пожежі та хімічні речовини змінюється їхня структура, зменшується родючість, накопичуються важкі метали та токсичні сполуки. У ґрунтах фіксується підвищений вміст міді, свинцю, нікелю, продуктів горіння, сполук сірки та азоту.
Зафіксовано й транскордонний вплив війни - унаслідок російських ударів в атмосферу потрапило близько 3 млн т шкідливих речовин, які поширилися територією сусідніх європейських країн.
«Наприкінці 2024 року екологічні збитки від повномасштабної війни становили 2,78 трлн гривень, а сьогодні вони вже перевищують 6 трлн. Ця цифра, на жаль, продовжує зростати щодня, так само, як і масштаби знищення української природи. <...> А масштаб екологічних руйнувань вийде далеко за межі України», - зауважив заступник міністра економіки Ігор Зубович.
У Мінекономіки наголосили, що 6,01 трлн грн - лише підтверджені втрати на підконтрольних Україні територіях. Остаточний масштаб екологічної шкоди буде відомий після повної деокупації та проведення повного дослідження.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ
|20-річну ліцензію на газове родовище біля Стрия продали за 110 млн грн: кошти підуть у фонд зі США
|"Питання знято з порядку денного": Рада не розглядатиме запровадження ПДВ для ФОП, – "слуга народу" Фріс
|Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Голова Нацбанку анонсував підготовку нового законопроєкту про страхування воєнних ризиків
|Індійські НПЗ закупили російську нафту зі знижками
|МВФ оцінює дефіцит фінансування в Україні до $136,5 мільярда на наступні чотири роки
|Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на ₴40 мільярдів - Опендатабот
|Вихід із тіні: з'явилось 2 тисячі нових ФОП завдяки моніторингу онлайн продажів
|Тимчасове бронювання працівників з розшуком від ТЦК: Закон набув чинності
Бізнес
|Китай охопив понад третину світового ринку легкових авто
|OpenAI б'є на сполох, оскільки Google Gemini виявився кращим за ChatGPT — Сем Альтман закликає до покращень у листі
|В Android зʼявиться функція Call Reason – користувачі зможуть позначати дзвінки як термінові
|Попит на електромобілі Xiaomi продовжує зростати: компанія бʼє рекорди три місяці поспіль
|Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший потрійний складаний смартфон
|Електромобілі пройшли незалежне випробування на електромагнітне випромінювання в салоні та поруч із зарядним портом
|Red Magic 11 Pro+ знову названий найпродуктивнішим флагманським смартфоном: AnTuTu представив рейтинг листопада