НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тимчасове бронювання працівників з розшуком від ТЦК: Закон набув чинності

10:17 05.12.2025 |

Право, Україна

4 грудня, набрав чинності закон №4630-IX, який дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу та критичної інфраструктури тимчасово бронювати від мобілізації співробітників, що мають порушення військового обліку.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Парламент ухвалив його у другому читанні 9 жовтня, а 31 жовтня закон підписав президент Володимир Зеленський.


Що передбачає закон про тимчасове бронювання

Закон дозволяє критично важливим підприємствам у сфері оборонно-промислового комплексу бронювати від мобілізації військовозобов'язаних працівників, які:

  • не перебувають на військовому обліку або які не уточнили персональні дані;
  • не мають оформлених неналежним чином військово-облікових документів;
  • перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

    • Строк бронювання таких військовозобов'язаних працівників не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору. При цьому бронювання надається такому військовозобов'язаному працівнику не більше одного разу на один календарний рік.

    Протягом цього строку працівник має виправити порушення правил військового обліку, після чого він підлягатиме бронюванню на загальних підставах.

    Водночас закон передбачає, що бронювання таких військовозобов'язаних працівників не звільняє їх від встановленої законом відповідальності за порушення правил військового обліку.

    Як зазначається у пояснювальній записці, до законопроєкту ці зміни спрямовані на допомогу підприємствам ОПК та критичної інфраструктури швидше наймати й офіційно оформлювати працівників під час війни, навіть якщо у них є порушення правил військового обліку.
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

