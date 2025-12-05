Фінансові новини

Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

"Росіяни практично знищили Херсонську ТЕЦ": стало відомо про наслідки атак

Масований обстріл 3 грудня 2025 року практично знищив Херсонську ТЕЦ. Станція наразі не працює.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Херсонська ТЕЦ виключно цивільний об'єкт. Її єдине призначення - це забезпечення тепла в будинках містян. При цьому росіяни системно обстрілюють підприємство. Це тероризм", - наголосив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Водночас внаслідок останнього обстрілу постраждали робітники станції.

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що Херсонська ТЕЦ призупинила роботу. Без тепла залишилися 470 будинків - понад 40,5 тисячі абонентів.

"Впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ - били дронами, артилерією та іншими видами озброєння", - написав тоді начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

У ніч на 4 грудня російські загарбники атакували енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК в Одеській області, в результаті чого частина мешканців опинилась без світла.
За матеріалами: Економічна правда
 

