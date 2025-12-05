Фінансові новини
- |
- 05.12.25
- |
- 14:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
"Росіяни практично знищили Херсонську ТЕЦ": стало відомо про наслідки атак
09:09 05.12.2025 |
Масований обстріл 3 грудня 2025 року практично знищив Херсонську ТЕЦ. Станція наразі не працює.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
"Херсонська ТЕЦ виключно цивільний об'єкт. Її єдине призначення - це забезпечення тепла в будинках містян. При цьому росіяни системно обстрілюють підприємство. Це тероризм", - наголосив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.
Водночас внаслідок останнього обстрілу постраждали робітники станції.
Нагадаємо:
Раніше стало відомо, що Херсонська ТЕЦ призупинила роботу. Без тепла залишилися 470 будинків - понад 40,5 тисячі абонентів.
"Впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ - били дронами, артилерією та іншими видами озброєння", - написав тоді начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
У ніч на 4 грудня російські загарбники атакували енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК в Одеській області, в результаті чого частина мешканців опинилась без світла.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ
|20-річну ліцензію на газове родовище біля Стрия продали за 110 млн грн: кошти підуть у фонд зі США
|"Питання знято з порядку денного": Рада не розглядатиме запровадження ПДВ для ФОП, – "слуга народу" Фріс
|Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Голова Нацбанку анонсував підготовку нового законопроєкту про страхування воєнних ризиків
|Індійські НПЗ закупили російську нафту зі знижками
|МВФ оцінює дефіцит фінансування в Україні до $136,5 мільярда на наступні чотири роки
|Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на ₴40 мільярдів - Опендатабот
|Вихід із тіні: з'явилось 2 тисячі нових ФОП завдяки моніторингу онлайн продажів
|Тимчасове бронювання працівників з розшуком від ТЦК: Закон набув чинності
Бізнес
|Китай охопив понад третину світового ринку легкових авто
|OpenAI б'є на сполох, оскільки Google Gemini виявився кращим за ChatGPT — Сем Альтман закликає до покращень у листі
|В Android зʼявиться функція Call Reason – користувачі зможуть позначати дзвінки як термінові
|Попит на електромобілі Xiaomi продовжує зростати: компанія бʼє рекорди три місяці поспіль
|Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший потрійний складаний смартфон
|Електромобілі пройшли незалежне випробування на електромагнітне випромінювання в салоні та поруч із зарядним портом
|Red Magic 11 Pro+ знову названий найпродуктивнішим флагманським смартфоном: AnTuTu представив рейтинг листопада