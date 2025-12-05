Вихід із тіні: з'явилось 2 тисячі нових ФОП завдяки моніторингу онлайн продажів

Державна податкова служба цьогоріч надіслала більше 6 тисяч запитів платникам податків для з'ясування походження коштів, отриманих ними через онлайн-платформи.

Про це йдеться на сайті ДПС.

"Завдяки таким заходам майже 2 тисячі громадян вже зареєструвалися як фізичні особи - підприємці. Також складено більше 100 адмінпротоколів щодо зайняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації.

Матеріали перевірок надіслані для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушень", - повідомляє податкова.

Наразі тероргани ДПС відпрацьовують черговий масив інформації щодо операцій з прийманням коштів для подальшого переказу на адреси платників податків та фізичних осіб.

Податкова підкреслює, що у фокусі ті, кому надходили регулярні або великі грошові перекази через онлайн-платформи чи небанківські фінансові установи.

Наприклад, у вересні одна з громадянок отримала більше 60 переказів на загальну суму понад 280 тисяч гривень. Інша - одержала у жовтні понад 700 переказів на майже 300 тисяч гривень.

"Кожен кейс розглядається детально, з урахуванням всіх фактичних обставин у тому числі з позиції систематичності, як однієї з основних ознак підприємництва", - зазначили в ДПС.