Посли ЄС погодилися з Планом для України, необхідним для фінансування Ukraine Facility у розмірі EUR50 млрд

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу погодилися з наданим Києвом Планом для України, який необхідний для фінансування в межах Ukraine Facility у розмірі EUR50 млрд на період до 2027 року.

Відповідне рішення було ухвалено в середу в Брюсселі в межах засідання Комітету постійних представників, повідомляє на своїй сторінці в Х бельгійське головування.

"Посли ЄС у принципі погодилися з Планом для України, в якому викладено зусилля країни з реформування для отримання фінансової допомоги ЄС до 2027 року в межах Ukraine Facility", - йдеться в повідомленні.

Далі це рішення має бути схвалено кваліфікованою більшістю голосів Ради ЄС з питань економіки та фінансів, засідання якої відбудеться 14 травня.

Ukraine Facility - це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024 - 2027 роках фінансової і технічної допомоги ЄС на загальну суму EUR50 млрд. Із них на бюджетну підтримку буде спрямовано EUR38,27 млрд, інвестиційний фонд - EUR6,97 млрд, на технічну та адміністративну підтримку - EUR4,76 млрд.

Як відомо, 18 березня Кабінет Міністрів України затвердив план для Ukraine Facility і вже 20 березня документ було передано до Європейської комісії. 15 квітня Європейська комісія надала свою позитивну оцінку цьому плану.