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Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації
Верховна Рада затвердила укази президента України Володимира Зеленського про пролонгування на 90 днів термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації.
За відповідні законопроєкти №11234 і №11235 проголосували в цілому 339 і 336 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі.
Згідно із законопроєктами, терміни дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжуються з 14 травня.
Це одинадцяте рішення українського парламенту про дію воєнного стану та мобілізації, починаючи з дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну - 24 лютого 2022 року.
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