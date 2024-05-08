Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перший OLED-дисплей, стрункіший корпус та нові процесори: Apple показала iPad Pro (M4)

23:19 07.05.2024 |

Новини IT

Перший OLED-дисплей, стрункіший корпус та нові процесори: Apple показала iPad Pro (M4)

 

Планова презентація Apple, як і очікувалося раніше, була присвячена новим моделям iPad. Серед них компанія також показала оновлену флагманську лінійку планшетів iPad Pro в обох розмірах. Або ж просто iPad Pro (M4), як модель зазначається у списку ґаджетів виробника. І цього разу оновлень значно більше, ніж можна було подумати.

Для початку, нові iPad Pro пропонуються з 11- та 13-дюймовими екранами. Тобто найбільша модель виробника зовсім трошки збільшила діагональ. І якщо це не дуже принциповий момент, то з розмірами корпусу цікавіша ситуація:

 

Тобто зберігши алюмінієвий корпус, нові моделі зовсім трошки додали у висоті та ширині, проте помітно втратили у товщині та вазі (особливо більша модель). Як зауважили на презентації, нові iPad Pro тонші за iPod nano, що робить планшети найтоншими продуктами Apple. І це точно приємний момент для користувачів, які часто беруть свій iPad Pro з собою, а не лишають вдома чи на робочому місці.

Також обидва iPad Pro (М4) представлені у двох кольорах: стандартному Silver та темнішому за попередника Space Black (раніше був Space Gray).

Перший OLED-дисплей, стрункіший корпус та нові процесори: Apple показала iPad Pro (M4)

 

Що важливіше, iPad Pro (M4) стали першими планшетами компанії з OLED-матрицями - Ultra Retina XDR display. Нагадаю, попередники використовували IPS-матриці з підсвічуванням типу Mini LED. І тут виробник вдався до цікавого "трюку". Щоб отримати потрібний рівень підсвічування, матриця складається з двох шарів діодів - технологія отримала назву Tandem OLED.


Таким чином максимальний рівень яскравості при відтворенні SDR-контенту вдалося збільшити з 600 до 1000 кд/м², а XDR- та пікові показники для HDR-зображень залишилися на рівні 1 000 та 1 600 кд/м² відповідно. Тож звичайне зображення не лише стало яскравішим, але й має поліпшити відтворення тіней та дійсно чорного кольору. І при цьому такі матриці доступні для обох розмірів екранів, коли раніше Mini LED залишалося опцією лише для більшої версії.

Перший OLED-дисплей, стрункіший корпус та нові процесори: Apple показала iPad Pro (M4)

 

І це не все. Для моделей з 1 та 2 ТБ доступна опція Nano-textured glass - антиблікового покриття, яке має покращити роботу в умовах яскравого освітлення чи прямого падіння сонячних променів.

Перший OLED-дисплей, стрункіший корпус та нові процесори: Apple показала iPad Pro (M4)

 

Серед іншого: роздільна здатність для 11 дюймів становить 2420×1668 пікселів, а 13 - 2752×2064 (незначне збільшення у порівнянні з попередніми поколіннями); є підтримка динамічної частоти оновлення від 10 до 120 Гц (ProMotion); автоматична адаптація колірної температури (True Tone); та підтримка колірного простору DCI-P3.

Незначним оновленням стало розміщення фронтальної 12-мегапіксельної камери, яке тепер відповідає такому в iPad Air, тобто змістилося з портретної до альбомної орієнтації. Датчики сканування обличчя FaceID розташовуються поряд із фронтальною камерою.

Блок основної камери лишився лише з одним ширококутним сенсором з роздільною здатністю у 12 МП (ƒ/1,8, Smart HDR 4, 5-кратне цифрове наближення, запис відео у 4K та ProRes). LiDAR не прибирали. А спалах оновили до Adaptive True Tone, й тепер він, разом з фірмовими програмними рішеннями, допоможе краще сканувати документи.

Кількість динаміків iPad Pro обох розмірів не змінили, залишивши по чотири кожному планшету. Втім, кількість мікрофонів зменшилася з п'яти до чотирьох.

Ще однією великою частиною оновлення планшетів iPad Pro стали процесори. Нові моделі пропустили чипи Apple M3 й одразу отримали M4. Це вже друга генерація 3-нанометрової технології виготовлення. Залежно від комплектації, користувачу будуть доступні 9- або 10-ядерні центральні процесори (3-4 продуктивних та 6 енергоощадних ядер), які запропонують до 50% більше швидкості за M2. Нова архітектура 10-ядерних графічних прискорювачів забезпечить підтримку технологій Dynamic Caching, Mesh shading та Ray tracing, ще й збільшить швидкість рендерингу у чотири рази порівняно з M2. З можливостей обробки медіа додався декодинг AV1.

Перший OLED-дисплей, стрункіший корпус та нові процесори: Apple показала iPad Pro (M4)

 

Окремо зазначається, що чипи M4 здатні забезпечити такий самий рівень продуктивності, як M2, витративши при цьому лише половину енергії попередника. Ба більше, M4 в iPad Pro спроможен забезпечити такий самий рівень продуктивності, як у "тонких та легких" лептопів, використавши лише чверть енергії (хоча точну модель лептопа на презентації не зазначили). iPad Pro також покращують терморегуляцію на 20%.

Також M4 має 16-ядерний Neural Engine для обробки завдань штучного інтелекту, забезпечуючи до 38 трильйонів операцій на секунду. Це у 60 разів швидше за перший Neural Engine в A11 Bionic. Компанія наголошує, що наразі її NPU є найшвидшим на ринку, коли йдеться про користувацькі рішення.

Збільшилася і пропускна здатність пам'яті, яка тепер становить 120 Гбіт/с. Ємність накопичувачів нових моделей починається з 256 ГБ й закінчується пропозицією у 2 ТБ. 1-2-терабайтні моделі супроводжуватимуться 16 ГБ ОЗП, тоді як дешевші опції отримали по 8 ГБ.

Загальна продуктивність нових планшетів у 4 рази випереджає попередника, й у 10 разів - перший iPad Pro.

Перший OLED-дисплей, стрункіший корпус та нові процесори: Apple показала iPad Pro (M4)

 

Щодо iPadOS, то її згадали мінімально, заразом представивши нові версії застосунків Final Cut Pro 2 та Logic Pro 2. Втім, значніші зміни ОС компанія анонсує вже з наступним оновленням, про яке розкажуть за місяць на щорічній конференції розробників WWDC 2024.

Змін у розділі зв'язку практично немає: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, навігація... І так само для обох моделей доступні опції з 5G-модулем, хіба що слотів для Nano-SIM тепер немає (як мінімум, у планшетів для ринку США), й залишається лише eSIM, як це сталося з iPhone минулого року. А для під'єднання зовнішніх пристроїв є Thunderbolt/USB 4, магнітне кріплення для Apple Pencil, а також Smart Connector для клавіатури.

До речі, для нових iPad Pro відповідно з'явилися й нові клавіатури (Magic Keyboard for iPad Pro (M4)), які тепер мають ряд функціональних клавіш та збільшений трекпад. За необхідності користувач також має опції з фірмовими стилусами, де є підтримка нового Apple Pencil Pro та простішого Apple Pencil (USB‑C).

Перший OLED-дисплей, стрункіший корпус та нові процесори: Apple показала iPad Pro (M4)

 

Автономність нових моделей також залишилася на попередньому рівні: до 10 годин роботи в інтернеті чи перегляду відео при підключенні до Wi-Fi, або ж на годину менше зі стільниковим зв'язком.

На останок найболючіше - вартість. iPad Pro 11 (M4) у США стартує з позначки $999 за 256 ГБ у накопичувачі, а збільшення його ємності до 2 ТБ "підніме" цінник до $1999. Ще $100 вартуватиме опція Nano-textured glass. Своєю чергою iPad Pro 13 (M4) з такими ж варіантами пам'яті обійдеться у $1299-2299, й з такою ж доплатою за опційне покриття скла.

Передзамовлення у США вже відкриті, а у вільному продажі новинки опиняться 15 травня. Дата старту продажів в Україні та рівень локальних цін поки що не оголошені.
За матеріалами: Mezha.media
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2966
  0,0595
 0,15
EUR
 1
 42,3087
  0,0896
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 13:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2148  0,08 0,21 39,7524  0,09 0,23
EUR 42,1980  0,02 0,05 42,9048  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2600  0,17 0,43 39,3000  0,15 0,38
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес