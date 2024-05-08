Перший OLED-дисплей, стрункіший корпус та нові процесори: Apple показала iPad Pro (M4)

Планова презентація Apple, як і очікувалося раніше, була присвячена новим моделям iPad. Серед них компанія також показала оновлену флагманську лінійку планшетів iPad Pro в обох розмірах. Або ж просто iPad Pro (M4), як модель зазначається у списку ґаджетів виробника. І цього разу оновлень значно більше, ніж можна було подумати.

Для початку, нові iPad Pro пропонуються з 11- та 13-дюймовими екранами. Тобто найбільша модель виробника зовсім трошки збільшила діагональ. І якщо це не дуже принциповий момент, то з розмірами корпусу цікавіша ситуація:

Тобто зберігши алюмінієвий корпус, нові моделі зовсім трошки додали у висоті та ширині, проте помітно втратили у товщині та вазі (особливо більша модель). Як зауважили на презентації, нові iPad Pro тонші за iPod nano, що робить планшети найтоншими продуктами Apple. І це точно приємний момент для користувачів, які часто беруть свій iPad Pro з собою, а не лишають вдома чи на робочому місці.

Також обидва iPad Pro (М4) представлені у двох кольорах: стандартному Silver та темнішому за попередника Space Black (раніше був Space Gray).

Що важливіше, iPad Pro (M4) стали першими планшетами компанії з OLED-матрицями - Ultra Retina XDR display. Нагадаю, попередники використовували IPS-матриці з підсвічуванням типу Mini LED. І тут виробник вдався до цікавого "трюку". Щоб отримати потрібний рівень підсвічування, матриця складається з двох шарів діодів - технологія отримала назву Tandem OLED.





Таким чином максимальний рівень яскравості при відтворенні SDR-контенту вдалося збільшити з 600 до 1000 кд/м², а XDR- та пікові показники для HDR-зображень залишилися на рівні 1 000 та 1 600 кд/м² відповідно. Тож звичайне зображення не лише стало яскравішим, але й має поліпшити відтворення тіней та дійсно чорного кольору. І при цьому такі матриці доступні для обох розмірів екранів, коли раніше Mini LED залишалося опцією лише для більшої версії.

І це не все. Для моделей з 1 та 2 ТБ доступна опція Nano-textured glass - антиблікового покриття, яке має покращити роботу в умовах яскравого освітлення чи прямого падіння сонячних променів.

Серед іншого: роздільна здатність для 11 дюймів становить 2420×1668 пікселів, а 13 - 2752×2064 (незначне збільшення у порівнянні з попередніми поколіннями); є підтримка динамічної частоти оновлення від 10 до 120 Гц (ProMotion); автоматична адаптація колірної температури (True Tone); та підтримка колірного простору DCI-P3.

Незначним оновленням стало розміщення фронтальної 12-мегапіксельної камери, яке тепер відповідає такому в iPad Air, тобто змістилося з портретної до альбомної орієнтації. Датчики сканування обличчя FaceID розташовуються поряд із фронтальною камерою.

Блок основної камери лишився лише з одним ширококутним сенсором з роздільною здатністю у 12 МП (ƒ/1,8, Smart HDR 4, 5-кратне цифрове наближення, запис відео у 4K та ProRes). LiDAR не прибирали. А спалах оновили до Adaptive True Tone, й тепер він, разом з фірмовими програмними рішеннями, допоможе краще сканувати документи.

Кількість динаміків iPad Pro обох розмірів не змінили, залишивши по чотири кожному планшету. Втім, кількість мікрофонів зменшилася з п'яти до чотирьох.

Ще однією великою частиною оновлення планшетів iPad Pro стали процесори. Нові моделі пропустили чипи Apple M3 й одразу отримали M4. Це вже друга генерація 3-нанометрової технології виготовлення. Залежно від комплектації, користувачу будуть доступні 9- або 10-ядерні центральні процесори (3-4 продуктивних та 6 енергоощадних ядер), які запропонують до 50% більше швидкості за M2. Нова архітектура 10-ядерних графічних прискорювачів забезпечить підтримку технологій Dynamic Caching, Mesh shading та Ray tracing, ще й збільшить швидкість рендерингу у чотири рази порівняно з M2. З можливостей обробки медіа додався декодинг AV1.

Окремо зазначається, що чипи M4 здатні забезпечити такий самий рівень продуктивності, як M2, витративши при цьому лише половину енергії попередника. Ба більше, M4 в iPad Pro спроможен забезпечити такий самий рівень продуктивності, як у "тонких та легких" лептопів, використавши лише чверть енергії (хоча точну модель лептопа на презентації не зазначили). iPad Pro також покращують терморегуляцію на 20%.

Також M4 має 16-ядерний Neural Engine для обробки завдань штучного інтелекту, забезпечуючи до 38 трильйонів операцій на секунду. Це у 60 разів швидше за перший Neural Engine в A11 Bionic. Компанія наголошує, що наразі її NPU є найшвидшим на ринку, коли йдеться про користувацькі рішення.

Збільшилася і пропускна здатність пам'яті, яка тепер становить 120 Гбіт/с. Ємність накопичувачів нових моделей починається з 256 ГБ й закінчується пропозицією у 2 ТБ. 1-2-терабайтні моделі супроводжуватимуться 16 ГБ ОЗП, тоді як дешевші опції отримали по 8 ГБ.

Загальна продуктивність нових планшетів у 4 рази випереджає попередника, й у 10 разів - перший iPad Pro.

Щодо iPadOS, то її згадали мінімально, заразом представивши нові версії застосунків Final Cut Pro 2 та Logic Pro 2. Втім, значніші зміни ОС компанія анонсує вже з наступним оновленням, про яке розкажуть за місяць на щорічній конференції розробників WWDC 2024.

Змін у розділі зв'язку практично немає: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, навігація... І так само для обох моделей доступні опції з 5G-модулем, хіба що слотів для Nano-SIM тепер немає (як мінімум, у планшетів для ринку США), й залишається лише eSIM, як це сталося з iPhone минулого року. А для під'єднання зовнішніх пристроїв є Thunderbolt/USB 4, магнітне кріплення для Apple Pencil, а також Smart Connector для клавіатури.

До речі, для нових iPad Pro відповідно з'явилися й нові клавіатури (Magic Keyboard for iPad Pro (M4)), які тепер мають ряд функціональних клавіш та збільшений трекпад. За необхідності користувач також має опції з фірмовими стилусами, де є підтримка нового Apple Pencil Pro та простішого Apple Pencil (USB‑C).

Автономність нових моделей також залишилася на попередньому рівні: до 10 годин роботи в інтернеті чи перегляду відео при підключенні до Wi-Fi, або ж на годину менше зі стільниковим зв'язком.

На останок найболючіше - вартість. iPad Pro 11 (M4) у США стартує з позначки $999 за 256 ГБ у накопичувачі, а збільшення його ємності до 2 ТБ "підніме" цінник до $1999. Ще $100 вартуватиме опція Nano-textured glass. Своєю чергою iPad Pro 13 (M4) з такими ж варіантами пам'яті обійдеться у $1299-2299, й з такою ж доплатою за опційне покриття скла.

Передзамовлення у США вже відкриті, а у вільному продажі новинки опиняться 15 травня. Дата старту продажів в Україні та рівень локальних цін поки що не оголошені.