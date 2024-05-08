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Україну на інвестиційному саміті SelectUSA у США в червні представлятимуть 15 стартапів
16:51 07.05.2024 |
Міністерство цифрової трансформації назвало 15 технологічних стартапів, які представлятимуть Україну на інвестиційному саміті SelectUSA у США в черві.
"Це наймасштабніша американська інвест-подія, яка відбудеться з 23 до 26 червня у Вашингтоні. Вже традиційно саміт відвідає й українська делегація. Цього разу Україну представлять 15 технологічних стартапів", - йдеться в повідомленні Мінцифри.
До української делегації увійшли стартапи: Metatable.ai, HowCow, SmartZavod, Getpin, ECOFACTOR, Deus Robotics, Mark, PLATMA, EducateMe, V-Art, VRNET.IO, Zibra AI, PROFEED, Almexoft та efarm.pro.
Загалом на саміті Україну представлятимуть проєкти в різних галузях. Приміром, один із них займається продажем та обслуговуванням електромобілів і розробляє зарядні станції.
Ще один - виступає розробником VR-рішень у сфері нерухомості. Також є агронавігатор, який допомагає автоматизувати та цифровізувати процеси обробки земельних ділянок.
Детально ознайомитися з описом кожного стартапу можна на зображеннях:
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