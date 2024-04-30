Як економити у хмарі за допомогою FinOps?

Зі збільшенням кількості користувачів хмарних послуг зростають і їхні сукупні витрати. Компаніям важливо розуміти, з чим пов'язано зростання витрат, щоб оптимізувати їх.

Для спрощення цього завдання постачальники хмарних послуг впроваджують FinOps Cloud. Ця управлінська практика застосовується для перевірки ефективності використання ресурсів у хмарному середовищі та їх реконфігурації за потреби.





Чим корисний FinOps Cloud для бізнесу?

Для компаній, які переносять ІТ-інфраструктуру у хмару, важливо розуміти обсяг витрат, пов'язаний з цією міграцією. Без впровадження фінансового управління є ризик втрати ефективності переходу. FinOps дозволяє контролювати витрати у режимі реального часу.

Послуги з управління витратами на хмарні сервіси зазвичай пропонують постачальники хмарних технологій. Компанія SoftwareOne має штат кваліфікованих FinOps-спеціалістів, які нададуть повний спектр послуг, від рекомендацій та практичних порад до організації системи фінансового контролю. Впровадження практики FinOps дозволяє зекономити до чверті витрат у хмарі.

Показники ефективності FinOps

Ключові показники ефективності (КРІ) визначаються для кожної компанії окремо, однак існують загальні КРІ, по яким можна оцінити ефективність міграції в хмару:

витрати на хмарні технології;

використання хмари;

безпека хмари;

доступність хмари.

Аналізуючи дані показники, можна зробити висновок про доцільність користування хмарними технологіями, визначити поточний стан бізнесу, розробити шляхи оптимізації слабких сфер та подальші напрями розвитку.

Практичні переваги застосування FinOps

FinOps дозволяє забезпечити комплексний аналіз витрат та подальшу їх оптимізацію. Впроваджуючи цей підхід, компанія отримає:

постійний моніторинг втрат та аналіз їх використання;

інформацію щодо розподілу інвестицій;

рекомендації щодо стратегій економії ресурсів.

Володіння цими даними дозволить не лише контролювати витрати, а і визначити сфери, що потребують оптимізації. Це допоможе запобігти фінансовим неприємностям у майбутньому.