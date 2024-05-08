Apple представила iPad Air 6: розмір, як у iPad Pro, нове розташування камери, процесор M2 та ціна від $599

Минулого року Apple вперше порушила свою багаторічну традицію і не випустила жодної нової моделі планшетів. Але нарешті "затишшя" закінчилося, і сьогодні на презентації "Let Loose" дебютували оновлені iPad Air та iPad Pro. У цьому матеріалі поговоримо про першу новинку - iPad Air.

iPad Air вперше доступний у двох розмірах: окрім традиційної 11-дюймової, доступна нова версія з 13-дюймовим екраном, як в iPad Pro. Окрім розміру, у 13-дюймової моделі сильніші баси. В обох версіях встановлені дисплеї Liquid Retina.

Фронтальна камера нарешті переїхала з верхньої рамки на бічну, як в iPad 10. Це зроблено для того, щоб планшетом було зручніше користуватися в альбомній орієнтації під час відеодзвінків. 12 МП камера також оснащена функцією Center Stage, яка використовує машинне навчання, щоб автоматично тримати всіх у полі зору.

Усередині встановлено процесор M2. Apple заявляє, що новий iPad Air майже на 50% швидший, ніж попередній iPad Air з M1. Порівняно з iPad Air з A14 Bionic він забезпечує в 3 рази вищу продуктивність. Крім цього, збільшився обсяг вбудованої пам'яті - від 128 ГБ у базовій конфігурації до максимального 1 ТБ.

Також серед нововведень - корпус зі 100% переробленого алюмінію та швидший Wi-Fi 6E.

iPad Air 6 доступний у синьому, фіолетовому кольорах, а також у кольорах Starlight і Space Grey. 11-дюймова модель коштує від $599, 13-дюймова - від $799. Оформити попереднє замовлення можна відсьогодні, а поставки почнуться наступного тижня.